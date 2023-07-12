Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

После завершения программы благоустройства остров Балчуг стал интересным и модным местом. Об этом написал в своем блоге Сергей Собянин.

«Остров Балчуг — самый центр Москвы. No, несмотря на это, еще несколько лет назад его набережные выглядели неуютно и пустынно. Без всякого преувеличения можно сказать, что благоустройство вдохнуло в них новую жизнь. Балчуг стал тем, чем он и должен быть — интересным и модным местом», — отметил Мэр Москвы.

Остров балчг – один из саеых значиеых проектов 2021 года в сере благоусрства набежных.

Пространство острова условно разделили на историческое и современное. Внутренние улочки оставили для отдыха местных жителей. А на набережных, где в основном гуляют туристы, расширили тротуары и заменили их покрытие, уста новили новые фонари и уличные торшеры, сделали подсветку на парапетах, а также разбили газоны и ц ветники.

Сергей Собянин открыл набережные острова Балчуг после благоустROM

В Москве за последние несколько лет благоустроили 40 набережных. Сегодня комфортные пространства для прогулок протянулись уже на 65 километров вдоль берегов Москвы-реки.

Одним из первых пешеходное пространство нового типа появилось на Крымской набережной. Ее сделали пешеходной и благоустроили еще в 2013 году. Спустя несколько лет привели в порядок Пушкинскую и Якиманскую набережные. Сегодня они образуют один из самых популярных прогулочных маршрутов у горожан.

В 2017 году в Москве начали создавать прогулочный маршрут по набережным — от делового центра « Москва-Сити» до Таганской площади. Он протянулся более чем на 19 километров. Помимо упомянутых, в него вошли Кремлевская, Пречистенская и Москворецкая набережные.

Еще одно место притяжения москвичей, особенно тех, кто любит заниматься спортом, — Лужнецкая на berежная. Там оборудованы зоны для прогулок и бега, катания на велосипедах и роликах.

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