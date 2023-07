Сергей Собянин: Завершили возрождение исторического стадиона «Авангард» в Перове

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Сергей Собянин осмотрел итоги комплексной реставрации и благоустройства спорткомплекса «Авангард», реконструкция которого закончилась в этом году, а также пообщался со спортсменами и местными жителями.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Стадион «Авангард» был построен в 1954 году в районе Перово по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 33. В 2021-м его территория перешла в собственность Правительства Москвы, которое разработало проект первой за почти 70 лет реконструкции спортивного объекта.

В ходе голосования на портале «Активный гражданин» абсолютное большинство участников — 136 118 (82 процента) из 165 184 — поддержало проект.

Работы начались в январе 2022 года и проводились в несколько этапов. Первый был завершен в 2022-м, второй — в июле 2023-го. Общая площадь благоустройства — 12 гектаров.

Важнейшей задачей, стоявшей перед специалистами, была реставрация наиболее ценного элемента исторического облика «Авангарда» — входной группы с колоннадой со стороны шоссе Энтузиастов. Особым украшением стадиона в течение долгих лет являлись два мозаичных панно по обеим сторонам от входа, изображавшие молодых спортсменов — юношу и девушку. В 1990-е годы их они были демонтированы и утрачены. В 2022-м их полностью воссоздали. Мозаику выполнили из кусочков смальты с использованием оригинальных цветов.

В центре площади перед входом установили красно-белую стелу с надписью «Стадион “Авангард”». Арт-объект состоит из металлических элементов, которые с разных углов обзора образуют динамическую композицию в стиле раннего русского авангарда.

Новой изюминкой «Авангарда» стал сухой фонтан, состоящий более чем из 150 струй с архитектурно-художественной подсветкой, который разместили на главной аллее. По обе стороны от нее обустроили две детские площадки для ребят разного возраста и шесть спортивных площадок для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон, настольный теннис и занятий воркаутом, а также для сдачи нормативов ГТО.

На футбольном поле уложили искусственный газон и сделали систему подогрева. Кроме того, специалисты воссоздали исторические трибуны, рассчитанные на 1524 места, восемь из них — для маломобильных граждан. В подтрибунном пространстве обустроили туалеты, раздевалки с душевыми для спортсменов, медпункт и тренерские помещения.

В административно-бытовом комплексе выполнили капитальный ремонт. Помимо рабочих кабинетов в нем разместили конференц-зал, медпункт, тренерские, раздевалки и душевые.

На территории также появилась фитнес-зона со специальными тренажерами для любителей спорта старшего поколения, где есть места для отдыха, теннисные столы и площадка для игры в петанк. Там можно найти занятие на любой вкус — от шахмат до воркаута.

Для любителей активного отдыха обустроили многофункциональную зону с полосой препятствий и оборудованием для кроссфита и воркаута. Здесь создали четыре искусственных холма разной высотности и проложили специальные дорожки в виде петель и спиралей между деревьями. На территории спорткомплекса также оборудовали скейт-парк и памп-трек.

«Мы с вами говорили о крытом скейт-парке — создали его. Непростой такой проект, но сделали, все функционирует, все работает», — рассказал Мэр Москвы.

Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин отметил, что в скором времени здесь будет открыта школа по скейтбордингу, которая позволит уличную субкультуру переквалифицировать в профессиональный вид спорта и готовить спортсменов для участия в различных чемпионатах и Олимпиаде. «Теперь все для этого есть», — заверил он.

В зоне ГТО установили специальную раму для гонок с препятствиями в стиле «русский ниндзя» для OCR-забегов (obstacle course race, гонки с препятствиями). Это официальный вид спорта, набирающий популярность в России и мире. Тренировки с использованием этого оборудования позволят всем желающим улучшить свою спортивную подготовку и успешно сдать нормативы ГТО.

Кроме того, здесь построили три спортивных павильона. «Экстрим» предназначен для занятий скейтбордингом и проведения спортивных мероприятий круглый год, «Пластика» — для гимнастики, волейбола, гандбола, тенниса, боевых искусств, йоги и пилатеса, «Игра» — для организации детских занятий.

Территорию между павильонами благоустроили. В зимнее время здесь будут заливать каток, рядом с ним заработает пункт проката коньков и кафе.

Также на территории заработает прокат лыж. Сейчас горожане могут взять в аренду велосипеды, скейтборды, самокаты, летние лыжи, роликовые коньки и машинки для детей, на которых удобно кататься по дорожкам.

Ежегодно около 1,5 тысячи человек принимают участие в соревнованиях «Лыжня России», проходящих в прилегающем к стадиону «Авангард» Измайловском парке. Часть трассы проходит вокруг футбольного поля. Реконструкция не повлияла на формат проведения соревнований: любители лыжного спорта могут пользоваться привычным маршрутом.

Особое внимание специалисты уделили озеленению территории «Авангарда». Здесь высадили более 500 деревьев — это липа, дуб, клен, ель, лиственница, сосна — и около восьми тысяч кустарников: смородину, спирею, можжевельник, дерен, барбарис. Зеленый газон и цветники из многолетников создали дополнительные яркие акценты.

Кроме того, на территории спорткомплекса сделали удобные дорожки и замостили их бетонной плиткой, установили около 450 малых архитектурных форм. Пространство освещают 170 фонарей и уличных торшеров.

Кроме того, здесь выполнили ремонт небольшой гостиницы площадью 413 квадратных метров, где смогут размещаться спортсмены — участники соревнований. Для удобства посетителей, приезжающих на личном автотранспорте, возле стадиона оборудовали парковку на 184 машино-места.

Возрожденный стадион «Авангард» вновь стал центром спортивной жизни для жителей Перова — Сергей Собянин

Обновленная поликлиника на Федеративном проспекте

После реконструкции открылся филиал № 1 городской поликлиники № 69 в Новогирееве (Федеративный проспект, дом 31). Четырехэтажное здание медицинского учреждения площадью 3,2 тысячи квадратных метров было построено в 1969 году. Медицинскую помощь здесь получают более 48 тысяч человек.

«В приоритетном порядке формируем в каждом районе социальную инфраструктуру. Важно, чтобы качественная медицинская помощь была рядом с домом. В эти дни после реконструкции заработал филиал № 1 поликлиники № 69 в Новогирееве. По новому московскому стандарту здание практически перестроили. За счет этого увеличили число кабинетов — врачей общей практики и процедурных. Установили новейшее медицинское оборудование. Организовали безбарьерную среду, разработали удобную навигацию, благоустроили территорию», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Учреждение рассчитано на 558 посещений в смену. В поликлинике работают 128 человек, в том числе 64 врача. Прием ведут терапевты — врачи общей практики, кардиолог, оториноларинголог, офтальмолог, хирург, невролог, эндокринолог, уролог и другие специалисты.

Комплексная реконструкция поликлиники началась в сентябре 2022 года и завершилась в июле 2023-го. Во время работ пациентов принимали в головном здании (2-я Владимирская улица, дом 31 а) и филиале № 2 (улица Плющева, дом 20).

Во время работ здание поликлиники практически полностью перестроили. Специалисты обустроили новый фасад, заменили инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжку пола, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки, выполнили отделку помещений. Реконструкция здания позволила увеличить число процедурных кабинетов и кабинетов врачей общей практики, а также организовать зал ЛФК и кабинет массажа, создать безбарьерную среду для маломобильных граждан.

Поликлинику оснастили новейшим медицинским оборудованием. По контрактам жизненного цикла были закуплены рентгенодиагностический комплекс и аппарат типа «U-дуга», маммограф с функцией томосинтеза и система ультразвуковой визуализации для сердечно-сосудистой системы, системы ультразвуковой визуализации, в том числе для урологических исследований, портативная система ультразвуковой визуализации. Благодаря новому оборудованию врачи поликлиники смогут применять наиболее современные виды диагностики.

В рабочих кабинетах медперсонала установлены компьютеры, подключенные к единой медицинской информационно-аналитической системе.

В соответствии с новым московским стандартом поликлиник кабинеты врачей расположены таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей. Для пациентов обустроены зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами. Новая навигация интуитивно понятна посетителям, что позволит без труда находить нужный кабинет.

Для медперсонала оборудованы уютные комнаты отдыха. Кабинеты врачей оснащены эргономичной мебелью — столами, стульями, креслами и шкафами. Улучшить свои профессиональные навыки и обсудить рабочие вопросы сотрудники смогут в помещении профессионального развития и роста, оснащенном всем необходимым для комфортной работы.

Прилегающую территорию благоустроили и озеленили. Здесь разбили газоны, уложили плитку, установили скамейки, урны и стелы, опоры освещения, автоматические ворота и ограждение.

На этой неделе первых пациентов приняли еще четыре обновленные поликлиники — филиал № 3 детской городской поликлиники № 131 (район Очаково-Матвеевское, Большая Очаковская улица, дом 38 а), головное здание городской поликлиники № 166 (район Орехово-Борисово, Домодедовская улица, дом 9), филиал № 2 консультативно-диагностической поликлиники № 121 (район Южное Бутово, Веневская улица, дом 27) и филиал № 1 городской поликлиники № 219 (район Северное Тушино, улица Вилиса Лациса, дом 23, корпус 2). Таким образом, в Москве выполнили реконструкцию в 97 зданиях поликлиник. Еще на 104 объектах завершаются строительно-монтажные работы.

Первая новостройка по программе реновации в Новогирееве

Две жилые 21-этажные секции на едином стилобате на Свободном проспекте (владение 25/27) строят по индивидуальному проекту. Работы планируется завершить до конца этого месяца. Новый дом гармонично впишется в сложившуюся окружающую застройку. Вентилируемые фасады отделаны керамогранитной и клинкерной плиткой, лоджии и балконы застеклены, предусмотрены короба для кондиционеров, что позволит сохранить архитектурный облик здания.

«Первый дом по программе реновации в Новогирееве будет готов в конце июля. В новостройке на Свободном проспекте оборудуем 200 квартир с чистовой отделкой и подземный паркинг. В этот дом переедут жители двух соседних ветхих пятиэтажек. В новом доме будут вентилируемые фасады, застекленные лоджии и балконы. Оборудуем его автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов. Территорию вокруг здания благоустроим», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В новостройке 200 просторных квартир общей площадью 11,3 тысячи квадратных метров — 40 однокомнатных, 140 двухкомнатных и 20 трехкомнатных. Улучшенная отделка квартир и мест общего пользования выполнена в соответствии с требованиями московского стандарта реновации. Четыре квартиры (две двухкомнатные и две трехкомнатные) оборудованы для проживания инвалидов-колясочников — в них увеличили ширину коридоров и дверных проемов, установили специальную сантехнику.

Для жильцов обустроят подземный паркинг на 57 машино-мест. Дом будет оснащен автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов, что позволит значительно снизить затраты на эксплуатацию и коммунальные платежи. В здании также создадут безбарьерную среду для мобильных граждан и родителей с детскими колясками.

На нежилом первом этаже смогут открыться офисы и объекты сферы услуг. В вестибюлях подъездов разместят технические помещения, почтовые ящики и комнату консьержа. Прилегающую территорию благоустроят.

Планируется, что заселение новостройки начнется в сентябре. Сюда переедет 181 семья. Это 469 жителей двух соседних домов — 12/23 и 6, корпуса 1 на Свободном проспекте.

Программа реновации. Район Новогиреево

В программу реновации в районе Новогиреево включены 72 жилых дома. В новые квартиры должны переехать более 16 тысяч человек. Правительство Москвы определило три этапа переселения жителей. На первом (2020–2024 годы) должны переселиться жители семи домов, на втором (2025–2028 годы) — 27 домов, на третьем (2029–2032 годы) — 38 домов.

Для организации волнового переселения подобрано семь стартовых площадок. Сейчас строительство ведется по адресам: Свободный проспект, владение 25/27, Утренняя улица, владение 20, строение 2, Утренняя улица, владение 3, Мартеновская улица, владение 39. Проектирование ведется по адресу: Кусковская улица, владение 12. Подготовка градостроительной документации ведется по адресам: Свободный проспект, владения 6 и 12 (вторая волна переселения).

Программа реновации в Москве

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. В нее включено 5175 домов — около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает около одного миллиона жителей.

Первые новоселы въехали в новые квартиры в феврале 2018 года. Сейчас идет либо закончено переселение жителей 795 домов в 239 новостроек. Всего переехали или переселяются 127,5 тысячи человек.

Для реализации программы подобрано 587 стартовых площадок общей мощностью 9,5 миллиона квадратных метров жилья. Площадки расположены во всех административных округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу.

Построено 258 новых жилых домов общей площадью 3,6 миллиона квадратных метров. Ведется проектирование и строительство 409 зданий общей площадью 7,7 миллиона квадратных метров.

Для оказания содействия гражданам при переселении открыты центры информирования, где можно получить консультацию представителей Департамента городского имущества, Московского фонда реновации, префектуры, управляющей компании, генерального подрядчика и других организаций. Все, кто в этом нуждается, получают содействие в переезде.

В июне почти 12 тысяч москвичей начали переселение по программе реновацииПрограмма реновации: жителям 102 домов в ВАО предложили равнозначные квартиры

«Мой район». Новогиреево и Перово

Целью программы «Мой район», разработанной по инициативе Сергея Собянина, является создание комфортных условий проживания во всех районах столицы, независимо от их удаленности от центра.

В Новогирееве и Перове проживают 235,3 тысячи москвичей. За последние годы здесь многое сделано для повышения качества жизни людей.

Большим событием в сфере здравоохранения стало открытие нового лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова на шоссе Энтузиастов. Теперь пациенты с онкологическими заболеваниями в одном месте получают все виды медицинской помощи. Бесшовная маршрутизация, мультидисциплинарная команда врачей, современное медицинское оборудование — все это способствует повышению эффективности диагностики и лечения онкологических заболеваний.

С учетом прогнозируемого увеличения потока пациентов и посетителей была благоустроена территория, прилегающая к медицинскому центру. Теперь пространство стало удобным для всех, кто приезжает в клинику.

В рамках модернизации амбулаторного звена выполнена комплексная реконструкция филиала № 4 детской поликлиники № 7 по адресу: 2-я Владимирская улица, дом 29 а и филиала № 1 поликлиники № 69 по адресу: Федеративный проспект, дом 31.

Крупным проектом стало возрождение спорткомплекса «Авангард». Такж приведено в порядок еще несколько знаковых объектов, среди которых скверы «Русские узоры», «Перовская слобода», общественное пространство на Фрязевской улице (дом 13) и Федеративном проспекте (владение 36). Благоустроен пешеходный маршрут от железнодорожной платформы Новогиреево до одноименной станции метро.

В порядок привели 102 дворовые территории, где созданы комфортные условия для прогулок и отдыха жителей, включая семьи с детьми. Здесь установили 554 опоры наружного освещения. Благодаря проекту «Питомцы в Москве» открылась удобная площадка для выгула собак у дома 26 на Зеленом проспекте.

В рамках развития транспортной инфраструктуры построен основной участок Московского скоростного диаметра, что дает автомобилистам множество новых вариантов поездок по городу. Открыта станция «Авиамоторная» Большой кольцевой линии метро с пересадкой на Калининскую ветку.

Выполнен капитальный ремонт вестибюлей станции метро «Новогиреево» и прилегающих пешеходных переходов. Для удобства и безопасности пассажиров построили подземный переход к платформе Новогиреево. Возле сортировочной станции платформы Кусково установили шумозащитные экраны.

Открыли новый автобусный маршрут № 449 от железнодорожной платформы Перово до станции метро «Черкизовская». Межрайонные транспортные связи развиваются благодаря шести новым маршрутам городского наземного транспорта. Для удобства пассажиров установлены 52 современных остановочных павильона.

В районах активно развивается велоинфраструктура: обустроено восемь велопарковок на 66 мест в Новогирееве и девять на 44 места в Перове. Операторы проката электросамокатов устанавливают дополнительные точки в наиболее популярных местах.

Построено школьное здание — блок начальных классов — по адресу: Федеративный проспект, дом 1 а, строение 1. В рамках проекта «Искусство — детям» выполнен комплексный ремонт зданий детской школы искусств «Кусково» (Новогиреевская улица, дом 58), детской художественной школы имени Н.И. Репина (2-я Владимирская улица, дом 56) и детской музыкальной школы имени Н.П. Будашкина (1-я Владимирская улица, дом 29, корпус 1).

По программе «Московские библиоцентры» отремонтировали пять зданий. В их числе библиотека № 92 — культурный центр К.И. Чуковского (1-я Владимирская улица, дом 15, корпус 3 и улица Металлургов, дом 5), библиотека № 94 (улица Аносова, дом 3, корпус 2), библиотека № 102 (улица Плеханова, дом 26, корпус 4), детская библиотека № 91 имени Э.Л. Войнич (шоссе Энтузиастов, дом 78, корпус 1). Специалисты также выполнили ремонт одной из площадок централизованной клубной системы «Восток» по адресу: Мартеновская улица, дом 7.

Новая точка притяжения жителей — многофункциональный общественный центр «Киргизия», созданный в результате реконструкции бывшего кинотеатра возле станции метро «Новогиреево». А в бывшем кинотеатре «Владивосток» после реконструкции разместился Московский театр иллюзии.

Для прихожан открылись новые церкви — храм Святого Равноапостольного Князя Владимира (Перовская улица, владение 64) и храм Иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (шоссе Энтузиастов, владение 44).

Развитие районов Новогиреево и Перово продолжается. В скором времени откроется движение по МЦД-3 и МЦД-4. В их составе — станции Перово, Андроновка, Новогиреево, Кусково. В 2023 году планируется открыть южный участок Московского скоростного диаметра. Благодаря этому жители востока Москвы смогут экономить еще больше времени на поездках по городу.

Завершается комплексная реконструкция филиала № 3 детской поликлиники № 7 по адресу: Утренняя улица, дом 18 а. Кроме того, в районах ведется благоустройство десятков дворов и ряда знаковых объектов. В их числе — парк на Зеленом проспекте, где находятся памятники «Скорбящим матерям» и «Воинам-москвичам, погибшим в Афганистане».

На Перовской улице (владение 66 д) возводят некапитальный спортивный объект с крытыми полями для мини-футбола. По соседству, по адресу: Перовская улица, владение 66 г, строят ФОК с бассейнами.

Сергей Собянин: В 2023 году жители Вешняков, Перова и Новогиреева получат МЦД-3 и МЦД-4Сергей Собянин: Работы на южном участке МСД будут завершены в этом году

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI