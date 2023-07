Работы по реконструкции Митьковской соединительной ветви МЦД-3 почти завершены

Source: MIL-OSI Russian Language News

Начался последний этап реконструкции Митьковской соединительной ветви. Она войдет в состав третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) и свяжет Казанское и Ленинградское направление железной дороги. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Работы к запуску МЦД-3 “Ленинградско-Казанский” ведутся ежедневно. Реконструируем станции, готовим пути, прорабатываем тарифы, обновляем подвижной состав. В этом году помимо МЦД-3 запустим еще и МЦД-4. Сеть наземного метро пополнится двумя линиями — всего в Москве и области будет более 140 станций диаметров. Это улучшит транспортную доступность для более чем 40 районов Москвы и городов Подмосковья, где проживают свыше одного миллиона человек, и поможет связать Московскую агломерацию», — отметил он.

В ближайшие дни территорию начнут готовить к укладке двух новых путей. Они пройдут от будущей станции Митьково до Рижской, где их соединят с Ленинградским направлением. Чтобы первые поезда смогли поехать уже в августе этого года, специалисты займутся электрификацией и подготовкой систем автоматики и телемеханики. Для этого закроют один из главных путей на участке от станции Грачевская до Ленинградского вокзала. В связи с этим по будним дням с 17 июля изменится расписание поездов.

МЦД-3 будет иметь протяженность 85 километров. Маршрут соединит с Москвой Раменское, Химки и Люберцы, в которых проживают более миллиона человек. Современные поезда будут ходить по расписанию с четко определенными интервалами, а пассажиры смогут оплачивать поездки картой «Тройка» и экономить на пересадках на метро и МЦК. Новая линия частично разгрузит метро (до 15 процентов от общего пассажиропотока на некоторых линиях) и автомагистрали (на 6,9 тысячи автомобилей в сутки).

