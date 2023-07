Проекты ученых НГУ вошли в число победителей молодежных конкурсов 2023 года Президентской программы РНФ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Российский научный фонд подвел итоги конкурсов Президентской программы исследовательских проектов 2023 года на получение грантов. 8 проектов ученых Новосибирского государственного университета вошли в число победителей, один из которых из категории исследований, поддержанных в 2020 году, кому продлят финансирование.

По результатам конкурса «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» до 2 млн рублей получит проект «Палеомагнитное обоснование стационарности Исландского плюма и его роль в формировании крупных изверженных провинций Арктики и Сибири» (23-77-01065). Руководитель – кандидат геолого-минералогических наук, научный сотрудник отдела инициативных проектов Геолого-геофизического факультета НГУ Виктор Абашев.

В конкурсе «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» победителями стали 5 проектов ученых НГУ. Размер гранта составит от 3 до 6 млн рублей. В число проектов-победителей вошли:

«Операторы Роты – Бакстера на группах, кольцах и алгебрах Хопфа» (23-71-10005). Руководитель – кандидат физико-математических наук, доцент кафедры алгебры и математической логики Механико-математического факультета НГУ Всеволод Губарев .

. «Исследование активации тромбоцитов под воздействием комбинированных стимулов с помощью оптически-опосредованного высвобождения лигандов» (23-75-10049). Руководитель – кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией оптики и динамики биологических систем Физического факультета НГУ Александр Москаленский .

. «Вербальная и визуальная репрезентация лингвокультурного концепта в поликодовом тексте» (23-78-10076). Руководитель – кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и русского языка и кафедры истории, культуры и искусств Гуманитарного института НГУ Мария Берендеева .

. «Оценка интеграционных эффектов для России в энергетической сфере» (23-78-10157). Руководитель – кандидат экономических наук, доцент кафедры применения математических методов в экономике и планировании Экономического факультета НГУ, старший научный сотрудник исследовательского центра «Карбоновый полигон НГУ» Анна Комарова .

. «Наноструктурирование функциональных поверхностей материалов с помощью газоструйных ионно-кластерных пучков для полупроводниковой продукции» (23-79-10061). Руководитель – кандидат физико-математических наук, научный сотрудник лаборатории функциональной диагностики низкоразмерных структур для наноэлектроники ФФ НГУ Иван Николаев.

В рамках конкурса продления проектов научных групп под руководством молодых ученых, поддержанных в 2020 году, финансирование продолжить получать проект «Создание эффективных нелинейных преобразователей ИК излучения с широким диапазоном перестройки на основе кристаллов LGS, LGSe и GaSe с просветляющими микроструктурами на их поверхности» (20-72-10027). Руководитель – кандидат геолого-минералогических наук, младший научный сотрудник лаборатории функциональных материалов ФФ НГУ Алина Голошумова.

Справка: Президентская программа исследовательских проектов была разработана Фондом в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина, ее основные задачи – поддержать долгосрочные проекты ведущих ученых и создать карьерные траектории для перспективных молодых исследователей.

