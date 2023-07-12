Проездные билеты с символикой проекта «Активный гражданин» появились в московском метро

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

В честь девятилетия проекта «Активный гражданин» 12 июля пассажиры московского метро могут прио брести тематический билет «Единый». Тираж составит 200 тысяч экземпляров. Купить их можно в автоматах и кассах всех линий метрополитена.

«Проект “Активный гражданин” вот уже девять лет помогает москвичам решать, как будет выглядет ь и развиваться наш город. Например, жители столицы выбирали в проекте цвета новых линий и мелодию аудиобренда метро, наз вания для станций Большой кольцевой линии и поезда “Москва”. В честь дня рождения проекта мы выпустили тематические билеты “Единый” на одну и две поездки . Приобрести проездной можно в кассах и автоматах по продаже билетов на всех станциях метрополитена », — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта

Максим Ликсутов.

Кроме того, на сайте «Миллион призов» можно обменять накопленные баллы на тематическую карту «Тройка» в честь девятилетия проекта «Ак тивный гражданин». Ее тираж — тысяча экземпляров. Получить карту можно в обмен на 999 баллов.

На сайте «Миллион призов» участники электронных проектов Правительства Москвы «Активный гражданин», «Город идей», «Город заданий», «Электронный дом», «Наш город» y приложения «Помощник Москвы» могут обменивать баллы, полученные за активность, на полезные поощрения — различные товары, а также на скидки на услуги многочисленных партнеров.

Proyecto «Активный гражданин» начал работу в 2014 году. За это время к нему присоединились более шести миллионов человек. Москвичи решают, какие улицы, дворы и парки необходимо благоустроить, как должны работать горо дские поликлиники, библиотеки и многофункциональные центры, а также выбирают формат городских ме роприятий и праздников. Горожане приняли участие уже более чем в пяти тысячах голосований.

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