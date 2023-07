Программа реновации: в Басманном районе столицы полностью расселили дом

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Басманном районе полностью расселили старый дом в рамках программы реновации. Все жильцы заключили договоры на равнозначные квартиры и переехали в новостройку по адресу: Бакунинская улица, дом 60/2. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Завершилось расселение дома в центре столицы по адресу: Бакунинская улица, дом 77 строение 3 по программе реновации. Все его жители — 32 человека из 14 семей — оформили документы на новые квартиры в 15-этажной новостройке на той же улице и стали правообладателями нового жилья», — рассказал глава ведомства.

Также завершается переселение жильцов еще одного дома в Басманном районе, расположенного на Большой Почтовой улице. Его жители получили письма с предложениями равнозначных квартир 31 марта, сейчас 96 процентов из них уже заключили договоры на квартиры в новостройке на Бакунинской улице. Правообладателями нового жилья стали 193 человека.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина, здание на Бакунинской улице стало второй новостройкой, переданной под заселение по программе реновации в Басманном районе. В доме 136 квартир: 38 однокомнатных, 80 двухкомнатных, 16 трехкомнатных и две четырехкомнатные.

Для отделки фасада здания использовали аквапанели — легкие цементные плиты, армированные стекловолокном. Они отличаются повышенной устойчивостью к влиянию осадков и окружающей среды. На территории около дома обустроили места для отдыха, оборудовали детские и спортивные площадки.

Москва — один из лидеров по темпам и объемам строительства среди регионов России. Только за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в столице вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. По итогам прошлого года построили около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. В нее включено 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает почти миллион москвичей.

