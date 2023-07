Представители новых территорий прошли подготовку к Международной олимпиаде по финансовой безопасности в ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Государственном университете управления провели образовательную программу для школьников и студентов из «новых территорий», ставших победителями вузовского этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Организатором олимпиады является ГУУ при поддержке Росфинмониторинга совместно с подразделениями финансовых разведок государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Участники из новых регионов России в этом году впервые присоединились к олимпиаде, и Государственный университет управления принял на себя шефство над ними и их подготовкой к следующим этапам.

В рамках образовательной программы с ребятами встретился и пообщался директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Юрий Анатольевич похвалил ребят за высокие результаты и интерес к олимпиаде, рассказал о предпосылках создания своей организации и предупредил, что на грядущей Международной олимпиаде по финансовой безопасности будет высокая конкуренция со стороны участников, так как туда съедется талантливая молодежь из разных стран.

Преподаватели Государственного университета управления – специалисты в области управления, экономики, психологии и финансов – провели для ребят тренинги и мастер-классы по финансовой безопасности, разобрали кейсы по анализу финансовых потоков и экономические задачи разного уровня сложности.

Директор ИЭФ ГУУ Галина Сорокина рассказала о подготовке к олимпиаде и отметила высокий уровень заинтересованности участников в обучении: «Во всех предварительных этапах олимпиады, которые в этом году в ДНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей организовывал, информационно и методически сопровождал Государственный университет управления, приняло участие более 10 000 школьников, студентов и педагогов «новых территорий». Общение с педагогами и молодежью ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей показало высокий интерес к профессиональной составляющей системы ПОД/ФТ. Именно поэтому ГУУ в марте месяце провел обучение педагогов, а в июне пригласил победителей вузовского этапа на обучение и подготовку к финалу олимпиады, который будет проходить на федеральной территории «Сириус». Студенты и школьники проявили высокий интерес к образовательным мероприятиям, иногда даже отказываясь от экскурсионной и развлекательной программы в пользу лекций и занятий с профессорами ГУУ. Позитивный отклик обучающихся и педагогов «новых территорий» показал необходимость дальнейшей методической поддержки процесса формирования кадрового резерва системы ПОД/ФТ вернувшихся регионов России».

Отборочный тур Международной олимпиады по финансовой безопасности пройдёт в августе 2023 года. Победители и призёры этого этапа получат право участия в финале олимпиады, который состоится на федеральной территории «Сириус» (г. Сочи) с 2 по 6 октября 2023 года.

В олимпиаде принимают участие десятки тысяч студентов и школьников из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и стран БРИКС. В этом году к ней впервые присоединятся участники из новых регионов России.

Международная олимпиада по финансовой безопасности проводится при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина и направлена на популяризацию финансовой безопасности как нормы жизни, а также на формирование у молодежи нового типа мышления: от финансовой безопасности личности – к финансовой безопасности государства.

