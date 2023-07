Предприниматели смогут установить девять тележек с напитками и едой в парке «Фили»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Предприниматели смогут установить тележки для сезонной торговли напитками и едой в парке культуры и отдыха «Фили». Это право получат победители открытых аукционов.

«Предприниматели приглашаются к участию в городских торгах на право размещения в парке “Фили” девяти мобильных тележек для сезонной торговли. Шесть из них предназначено для продажи мороженого и прохладительных напитков, еще три — кукурузы. С победителями аукционов подпишут договоры на пять лет. Они смогут заниматься торговой деятельностью с мая по сентябрь», — рассказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Нестационарные торговые объекты будут расположены на популярных пешеходных маршрутах: в начале главной аллеи — напротив выставочного центра, в конце аллеи — напротив кафе, возле летнего кинотеатра, рядом с главной сценой, напротив арт-объекта «Дерево желаний» возле спуска к набережной, а также в Суворовском парке и на Большой Филевской улице.

Заявочные кампании завершатся 21 июля, аукционы пройдут 26 июля. Для участия в них необходима регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Больше информации о городской собственности, выставленной на торги, размещено на инвестиционном портале Москвы. Там же можно ознакомиться с документацией, изучить правила проведения торгов и воспользоваться иными сервисами. Раздел «Имущество от города» ежедневно обновляется, сейчас там представлено около шести тысяч объектов.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

