Политех и «Газпром нефть» актуализировали стратегию взаимодействия и сформировали позиционирование вуза

В СПбПУ прошло рабочее совещание руководителей СПбПУ и ПАО «Газпром нефть». Участники встречи подвели промежуточные итоги совместной деятельности и наметили дальнейшие пути сотрудничества.

«Для нас большая честь — быть опорным университетом „Газпром нефти“ — системообразующей организации, которая оказывает существенное влияние на развитие страны, — приветствовал гостей ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской. — Готовясь к этой встрече, мы вместе с вами основательно проработали вопросы повышения эффективности нашего взаимодействия и представим сегодня позиционную стратегию, которая более чётко выделит пласт задач в совместной работе. Мы хотим сейчас произвести фокусировку нашей деятельности, чётко определиться со статусом Научно-образовательного центра „Газпромнефть — Политех“, роль которого я вижу в общей координации и управлении всеми совместными проектами, которые у нас есть».

В апреле прошлого года партнёры утвердили долгосрочную стратегию взаимодействия Блока разведки и добычи (БРД) «Газпром нефти» и СПбПУ.

Директор по технологическому развитию ПАО «Газпром нефть», генеральный директор Научно-Технического Центра «Газпром нефти» Алексей Вашкевич подчеркнул: Интеграция научно-образовательного процесса с промышленными вызовами пока происходит в единичных случаях. Наш с вами пример — исключение из правил. За несколько лет мы с Политехом сделали фундаментальный шаг вперёд. Научились работать вместе в рамках инженерно-исследовательской повестки, а следующий этап — научно-прикладная работа, переход к реализации, доведение до конкретных совместных бизнес-результатов. Это тот вызов, который нам ещё предстоит принять. Мы смело готовы идти вперёд именно с вами, потому что у нас очень неплохо получается .

Структуру взаимодействия с ПАО «Газпром нефть» представил проректор по организационно-правовым вопросам СПбПУ Виталий Сергеев. «Эффективность наших контактов, реализация потенциала университета далеко не исчерпаны, — считает проректор. — Мы бы хотели интегрировать как можно больше новых научных направлений в проекты компании. Для этого мы используем как базу научно-образовательный центр „Газпром нефть — Политех“, но сделаем перезагрузку, потому что количество проектов увеличивается, возникает гораздо больше коммуникационных точек. И мы бы хотели это тиражировать на дальнейшую работу, включая туда все наши стратегические федеральные проекты, поскольку нам очень важно не только решение локальных задач, но и выход на отраслевой уровень».

Директор Научно-образовательного центра «Газпромнефть-Политех» Никита Шапошников представил целевую модель развития взаимодействия СПбПУ и «Газпром нефти», опираясь на результаты проведённого анализа компетенций Политеха применительно к потребностям и задачам Блока разведки и добычи компании. Итоги этого исследования были учтены при утверждении стратегии взаимодействия в прошлом году.

Совместно с ключевыми представителя “Газпром нефти” мы определили фокусировку университета как “материалы и технологии для экстремальных условий”. Своей основной задачей считаем развитие собственных компетенций именно в сформированном фокусе, а также роль технологического лидера и интегратора научных партнёров в экосистеме “Газпром нефти”. В представленной стратегии описаны различные траектории в исследованиях и разработках, направленные на решение задач компании по созданию новых объектов на многолетнемёрзлыхгрунтах, в Арктике, а также мероприятия по борьбе с осложнениями в процессе эксплуатации существующих месторождений. Особенно важным является представленный портфель проектов и распределённая ответственность между университетом и компанией, которые в совокупности помогут преодолеть научные и технологические барьеры для реализации стратегических направлений развития “Газпром нефти ”.

Также на совещании выступили руководители направлений работы с каждой из функций «Газпром нефти»: бурения и внутрискважинной работы, капитального строительства, газа, добычи, инжиниринга и реинжиниринга.

В продолжение визита гости посетили лаборатории и научно-образовательные центры СПбПУ.

