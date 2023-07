Политех во второй день ИННОПРОМА: три подписанных соглашения и обширные деловые контакты

Source: MIL-OSI Russian Language News

11 июля, во второй день главной промышленной выставки страны ИННОПРОМ, на стенде Политеха была зафиксирована особая активность. Подписание соглашений, деловые визиты, переговоры о сотрудничестве и конечно же, огромное количество посетителей, которые с большим интересом изучали новейшие разработки СПбПУ и знакомились с передовыми технологиями.

День начался встречей со старшим управляющим директором Центра развития бизнеса ООО «УК «РОСНАНО», председателем правления Консорциума «Медицинская техника» Иваном Ожгихиным. СПбПУ тесно сотрудничает с консорциумом. В 2021 году был представлен отчет об эффекте от реализации программы импортозамещения медицинской техники от Консорциума. Исследование и расчеты для данного отчета были проведены консалтинговой лабораторией «Политех-инвест» Высшей инженерно-экономической школы СПбПУ. На ИННОПРОМЕ стороны обсудили новые направления сотрудничества.

После этого стенд СПбПУ посетили Президент Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, генеральный директор АО «Завод им. М.И. Калинина» (Концерн «Алмаз-Антей») Николай Клейн и генеральный директор Союза Владимир Щелоков. СПбПУ является активным членом Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области. В состав Союза входят более 100 предприятий и организаций. Предприятия Союза участвуют в реализации федеральных целевых программ и технологических платформ для достижения лидерства в ведущих высокотехнологичных отраслях экономики: авиации и двигателестроении, ракетно-космической промышленности, атомно-энергетическом комплексе, судостроении, электронной и радиоэлектронной промышленности и др. Партнёры обсудили перспективы совместной работы.

Чуть позже состоялось подписание соглашения с Ассоциацией «Нефтегазовый кластер». Генеральный директор Ассоциации Александр Сакевич и проректор по научной работе СПбПУ Владимир Нелюб поставили подписи под документом. Стороны договорились совместно участвовать в промышленной деятельности нефтегазового кластера. Политех будет представлять Образовательную организацию в деятельности промышленного кластера.

Возможные направления участия Образовательной организации промышленного кластера в деятельности промышленного кластера:

разработка и реализация совместно со Специализированной организацией промышленного кластера мероприятий профессионального обучения и (или) дополнительного образования персонала участников промышленного кластера;

участие в целевой подготовке персонала в интересах участников промышленного кластера;

участие в научной деятельности промышленного кластера, в том числе, проведение НИОКР в рамках реализации совместных проектов участников промышленного кластера.

Также 11 июля Политехнический университет в пресс-центре ИННОПРОМА подписал соглашение с Каменск-Уральским металлургическим заводом (КУМЗ), одним из градообразующих предприятий города Каменска-Уральского Свердловской области. Инициация соглашения была вызвана первоначальным интересом КУМЗа и уже состоявшимися переговорами на предмет проведения маркетинговых исследований российского и международного рынков металлургии, которые будут выполнять специалисты-маркетологи Высшей школы производственного менеджмента. Подробнее о подписании можно прочитать здесь .

На стенде Политехнического университета состоялось подписание соглашения о стратегическом партнерстве между СПбПУ и Акционерным обществом «Научно-производственное объединение Государственный оптический институт им. С.И. Вавилова». Это многопрофильный институт, занимающийся разработкой, испытанием и производством опытных партий оптических, лазерных и цветных стекол, оптических, лазерных и нелинейных моно- и поликристаллов, стеклокерамики, огнеупорной керамики, оптических волокон и изделий на их основе. Миссия объединения — развитие научно-технического потенциала в сфере оптического материаловедения, разработка и производство наукоемкой технической продукции.

Основные цели сотрудничества Политеха и «НПО ГОИ им. С.И. Вавилова» подразумевают обеспечение высокого качества профессиональной подготовки выпускников СПбПУ, повышение результативности фундаментальных и прикладных научных исследований, а также обеспечение инновационного характера прикладных научных исследований, проводимых «НПО ГОИ им. С.И. Вавилова» и Политехом, содействие в обеспечении предприятий и организаций ОПК молодыми квалифицированными специалистами. Направления сотрудничества включают в себя образовательную и научную деятельность, а также развитие инфраструктуры. По мнению проректора по научной работе СПбПУ Владимира Нелюба значимость сотрудничества для «НПО ГОИ им. С.И. Вавилова» заключается в том, что Политех будет активно оказывать поддержку реальному сектору экономики, содействовать в развитии новых технологий и продуктов с целью импортозамещения, повышать результативность фундаментальных и прикладных научных исследований, а также обеспечивать предприятие молодыми квалифицированными специалистами.

В тот же день официальная делегация СПбПУ посетила АО «ПО «Уральский оптико-механический завод им. Э.С. Яламова» (Холдинг «Швабе»), где увидела производство и встретилась с заместителем генерального директора по НИОКР Александром Кошелевым.

АО «ПО «УОМЗ» — российское предприятие по разработке и производству оптико-электронных систем и комплексов военного назначения и гражданского приборостроения. Является одним из ключевых предприятий Холдинга «Швабе», который входит в корпорацию «Ростех». Завод является разработчиком и производителем оптико-локационных станций для боевых самолётов и оптико-электронных систем вертолётов российского производства, оптико-электронных систем для ВМФ и сухопутной техники. Приборы и комплексы, произведенные на предприятии, входят в состав бортового радиоэлектронного оборудования самолётов Су, МиГ, Ту, вертолётов Ми, Ка различных модификаций. На гражданскую продукцию приходится около 13% общего объёма производства, в частности — на медицинскую технику.

По сложившейся традиции на стенде Политеха, представленного на ИННОПРОМЕ присутствует небольшая экспозиция музея истории СПбПУ. В этом году героем мини-выставки стал Лев Сергеевич Термен. По словам директора музея Валерия Климова выбор не случаен. ИННОПРОМ славится тем, что демонстрирует миру передовые и новейшие технологии, и именно все изобретения Термена опередили время и заложили основы для развития науки. Лев Сергеевич — выпускник Политеха 1926 года. Примечательно, что его дипломная работа называлась «Электрическое дальновидение», что сейчас можно назвать прообразом современных средств передачи сигнала, будь то телевидение или сотовая связь. Научным руководитель диплома был легендарный академик Абрам Федорович Иоффе. Лев Термен, будучи студентом, изобрёл привычную нам теперь сигнализацию, которую тогда называли «электронный сторож». Впервые эту систему установили в Кремле и Эрмитаже. На стенде Политеха представлен действующий образец знаменитого терменвокса, музыкального инструмента, который позволяет, в прямом смысле слова, извлекать музыку из воздуха. Что с удовольствием и делали многочисленные посетители стенда.

