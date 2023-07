«Полет души» в культурном центре имени В.Я. Вульфа

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Культурный центр имени В.Я. Вульфа приглашает на концерт «Полет души». В нем примут участие молодые исполнители, лауреаты международных музыкальных конкурсов. В программе — классические вокальные и инструментальные произведения русских и зарубежных композиторов: романсы, популярные арии из опер, а также народные песни в классической обработке.

Справки по телефону: +7 495 680 84 00.

