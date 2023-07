Поздравляем с днём рождения Марину Григорьеву!

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Сегодня празднует свой день рождения директор Предуниверсария Государственного университета управления Марина Григорьева.

Уважаемая Марина Юрьевна! Желаем Вам счастья в каждом мгновении, исполнения самых заветных желаний и море вдохновения для новых свершений. Ваши страсть к образованию и стремление к постоянному развитию заразительны. На занятиях Вы создаете атмосферу, где каждый ученик может раскрыть свой потенциал и достичь своих мечтаний. Предуниверсарий под Вашим руководством стал особой гордостью Государственного университета управления, обязательным объектом для посещения высоких гостей, где их тепло встречаете именно Вы. Пусть улыбка никогда не покидает Вашего лица, а успех и процветание сопровождают на каждом шагу.

Марина Григорьева имеет стаж работы более 24 лет, 15 из которых занимает руководящие должности. В педагогической деятельности более 17 лет.

Марина Юрьевна отмечена почетной грамотой Главного управления внутренних дел города Москвы «За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей», нагрудным знаком «200 лет МВД России», грамотами и благодарностями Префекта Западного округа, главы управы Можайского района города Москвы, благодарностью от председателя ООР Общественный контроль России и другими.

