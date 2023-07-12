Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

В столичном симуляционном центре начались занятия по профессиональному уходу, которые доступны как сотрудникам учреждений со циальной защиты, так и москвичам, ухаживающим за своими близкими. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Город заботится о том, чтобы каждый москвич, нуждающийся в помощи, мог ее получить. Некоторым людям в силу возраста или особенностей здоровья trебуется постоянный уход. Мы стремимся к тому, чтобы максимально сохранить их комфорт. Baje, imágenes y estadísticas сиональными и безопасными, подходящими каждому отдельному человеку», — отметила она.

В прошлом месяце в столице открылся первый в России специализированный образовательный комплекс; ый центр. Его создали на базе Научно-практического геронтопсихиатрического центра Департамента труда и соц иальной защиты населения города Москвы.

Пространство центра организовано таким образом, чтобы человек мог отработать те или иные навыки ухо да в условиях, приближенных к реальным, с использованием самых современных технологий.

Всего на данный момент в симуляционном центре доступно 16 образовательных программ. Каждый курс разработан таким образом, чтобы дать слушателю не только теорию, но и максимум полезных практических знаний.

«Образовательные программы центра создавались с учетом индивидуальных потребностей слушате лей. Это значит, что каждый человек обучается именно тем навыкам, которые ему необходимы. Например, специалисты системы соцзащиты могут получить полный комплекс компетенций в рам ках программы профессионального обучения “Сиделка” или во время одного из курсов повышения ква лификации. Для обычных горожан разработаны тренинги продолжительностью от восьми до 16 часов, из которы х можно составить модульную программу обучения. Например, слушатели могут узнать о том, как подбирать технические средства реабилитации или как обустроить пространство для маломобильного человека, к чему готовиться, встречая близкого из больницы, что необходимо учесть при уходе за человеком с деменцией и многое другое», — добави ла Анастасия Ракова.

Симуляционный центр стал главным объектом инфраструктуры обучения профессиональному ухо ду, в которую также входят три центра компетенций сотрудников стационарных социальных учреждений (Tам разрабатывают и внедряют новые правила и стандарты профессионального ухода), 11 учебных сим уляционных классов на базе учреждений стационарного социального обслуживания, где учат профес сиональному, этичному y безопасному уходу.

В инфраструктуру обучения также входит проект «Школа родственного ухода» и зона адаптации на баз е единого центра поддержки участников специальной военной операции и их семей. В этом отделении воссозданы условия города (включая общественный транспорт), квартиры, подъезда . Кроме того, здесь можно узнать об инженерных и технических решениях, которые помогут упростит ь быт семей участников СВО.

Moskvih на обучение социальные координаторы. Для них программа строится по модульной системе: те или иные тренинги назначаются в зависимости от потребностей подопечного.

Человеку, который впервые столкнулся с необходимостью ухаживать, подойдет программа енника выписали из больницы. Что делать?». Ему объяснят, как сохранить качество жизни маломобильного человека, организовать комфорт и бе зопасность. На курсе «Безопасный дом» слушатель получит более расширенные знания о том, как правильно ада птировать жилье для родственника с особыми потребностями.

Если у близкого начались возрастные когнитивные нарушения, будет полезным пройти тренинг «Как помочь родственнику с деменцией». На занятиях слушателей научат, как выстраивать эффективное взаимодействие с таким человеком, как ие занятия для него организовать, чтобы поддержать когнитивные функции, как создать в доме ком фортную среду и многому другому.

На тренинге «Современные гигиенические средства и вспомогательные устройства для ухода за малом обильным родственником дома» научат подбирать косметику и вспомогательные приспособления для помощи во время душа, расчесывания, бритья. Кроме того, заботясь о пожилых или маломобильных людях, необходимо уметь оказывать п ервую помощь. Этому также можно научиться в симуляционном центре.

Программа «Общение с пожилыми родственниками: учимся получать удовольствие» подойдет тем, кто не знает, как победить непонимание, раздражение и конфликты в семье. Слушателям расскажут об основных характеристиках старения, о том, какие психологические особенности проявляются с годами. Здесь можно попробовать на себе, что значит быть пожилым, прочувствовать различные возрастн ые изменения, надев специальный костюм.

Обучение в центре также могут пройти социальные работники, сиделки и младший медицинский перс онал. Для них доступна программа профессионального образования «Сиделка», рассчитанная на 144 часа, а та кже курсы повышения квалификации «Базовые навыки помощника по уходу» (базовый и расширенный), «Ин санит арные правила и нормы при работе с медицинскими отходами», «Инструктор массового обучения оказанию первой помощ i», «Основы работы клинического тренера-специалиста по обучению навыкам ухода», «Оказание первой помо щи».

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