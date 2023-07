Неделя экономики пройдет в парке «Зарядье» в рамках Московского урбанистического форума

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 21 по 25 августа в парке «Зарядье» в рамках Московского урбанистического форума пройдет Неделя экономики, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва входит в число крупнейших городских экономик мира. За последние пять лет валовой региональный продукт столицы увеличился на 16,3 процента, инвестиции в основной капитал — в 2,4 раза, а объем производства обрабатывающей промышленности — вдвое. Такие показатели — результат работы по улучшению инвестиционного климата столицы, развитию механизмов государственно-частного партнерства и созданию широкого перечня мер поддержки бизнеса. Узнать о них и о значимых проектах экономического развития города все желающие смогут в конце августа в ходе Недели экономики, которая пройдет в рамках Московского урбанистического форума», — рассказал Владимир Ефимов.

Программа Недели экономики учитывает разные интересы. Представители органов власти, в том числе региональных, и предприниматели смогут узнать об инструментах привлечения инвестиций, поиска новых поставщиков и возможностях для локализации производств. Кроме того, мероприятие станет площадкой для дискуссий, обмена опытом и расширения круга потенциальных партнеров.

Спикерами на сессиях, лекциях, семинарах, конференциях и мастер-классах станут представители органов власти, разных отраслей бизнеса, крупнейших вузов, а также деятели культуры.

Московский урбанистический форум проводится в 12-й раз. В этом году он пройдет с 1 августа по 10 сентября и охватит четыре площадки: парк «Зарядье», олимпийский комплекс «Лужники», Центральный выставочный зал «Манеж» и Гостиный Двор. Гости смогут послушать лекции об искусстве, моде и разнообразных городских проектах, посмотреть кино и выступления артистов, принять участие в танцевальных мастер-классах и спортивных соревнованиях.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

