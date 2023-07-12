На программе ДПО «Коучинг: продвинутый курс» состоялось вручение первых дипломов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

«Мы уверены, что наша программа — одна из лучших в России», — говорит Юлия Чилипенок. За время курса, длившегося 8 месяцев, слушатели стали участниками более чем 75 вебинаров, 25 групповых менторингов, сдали 12 зачетов и получили оценки за итоговые коуч-сессии. На программе работали 12 профессиональных преподавателей, имеющих многолетнюю коучинговую и психологическую практику, международные и российские сертификации.

В начале июля на большом выпускном НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде студенты и преподаватели впервые встретились очно. На праздник собрались учащиеся программы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ижевска, Краснодара и других городов — и даже из Черногории.

Слушатели не только получили дипломы на главной сцене выпускного, но и успели побывать на экскурсии по городу, фотографировались и обнимались, отмечая важное событие до самого утра. В их дальнейших планах — коуч-клуб, очные встречи, регулярные менторинги и супервизии, мастермайнды и многое другое.

«Я уверена, что мы вместе с нашими выпускниками сделаем мир лучше, — говорит Юлия Чилипенок. — И ни у кого не останется сомнений в том, что коучинг — отличный инструмент для развития людей и организаций. Главное — чтобы он был в руках профессионалов. А их теперь в нашей стране на 25 человек больше».

Первые выпускники программы поделились впечатлениями от обучения.