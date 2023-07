На программе ДПО «Коучинг: продвинутый курс» состоялось вручение первых дипломов

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Мы уверены, что наша программа — одна из лучших в России», — говорит Юлия Чилипенок. За время курса, длившегося 8 месяцев, слушатели стали участниками более чем 75 вебинаров, 25 групповых менторингов, сдали 12 зачетов и получили оценки за итоговые коуч-сессии. На программе работали 12 профессиональных преподавателей, имеющих многолетнюю коучинговую и психологическую практику, международные и российские сертификации. В начале июля на большом выпускном НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде студенты и преподаватели впервые встретились очно. На праздник собрались учащиеся программы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ижевска, Краснодара и других городов — и даже из Черногории. Слушатели не только получили дипломы на главной сцене выпускного, но и успели побывать на экскурсии по городу, фотографировались и обнимались, отмечая важное событие до самого утра. В их дальнейших планах — коуч-клуб, очные встречи, регулярные менторинги и супервизии, мастермайнды и многое другое. «Я уверена, что мы вместе с нашими выпускниками сделаем мир лучше, — говорит Юлия Чилипенок. — И ни у кого не останется сомнений в том, что коучинг — отличный инструмент для развития людей и организаций. Главное — чтобы он был в руках профессионалов. А их теперь в нашей стране на 25 человек больше». Первые выпускники программы поделились впечатлениями от обучения.

«Каждый месяц обучения становился новым этапом переосмысления моей жизни. Каждый курс напоминал новую главу, где мы учились смотреть на жизнь под совершенно новым углом. Все было последовательно, шаг за шагом нас погружали в новую увлекательную тему, давая возможность буквально прожить каждый нюанс в дистанционных сессиях. Каждое занятие становилось настоящим праздником».

«Курс ВШЭ “Коучинг: продвинутый курс” действительно очень продвинутый. Преподаватели — огонь, один лучше другого! Заразили меня коуч-вирусом, ни одна вакцина не поможет. Потрясающее чувство — заниматься тем, что нравится. А главное — видеть людей, которые в том числе с твоей помощью разогнали своих тараканов, нашли свои сильные стороны и с опорой на них уже достигли маленьких целей. И продолжают уверенно и спокойно двигаться к большим».

