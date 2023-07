Московский марафон тренировок в рамках Московского урбанистического форума пройдет в «Лужниках»

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 4 августа по 8 сентября на площадке Департамента спорта города Москвы в «Лужниках» в рамках Московского урбанистического форума пройдет марафон тренировок. Все желающие смогут присоединиться к бесплатным занятиям под руководством известных спортсменов. Например, тренировку по стретчингу проведет гимнастка Самира Мустафаева.

Спорт и активный отдых неотделимы от образа современной Москвы. Больше половины жителей столицы регулярно занимаются спортом и посещают тренировки. Для этого в городе созданы все условия: строятся площадки для разных видов спорта, проводятся бесплатные занятия, есть удобные сервисы для записи в секции. Гости Московского урбанистического форума больше узнают о том, как развивается спортивная жизнь столицы.

Каждый день марафона посвятят самым популярным на данный момент фитнес-направлениям: стретчингу и барре, сайклингу и джампингу, зумбе и танцевальному фитнесу. Занятия направлены на укрепление отдельных групп мышц и на общее физическое развитие. Они будут интересны и новичкам, и опытным спортсменам.

Помимо тренировок, гостей марафона ждет развлекательная программа, диджей-сеты и выступления известных исполнителей.

