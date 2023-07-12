Московская компания представила отечественный внутритрубный роботизированный модуль

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Столичная компания создала отечественного внутритрубного робота, способного контролировать состоян ие промышленных трубопроводов и очищать их от загрязнений. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москв ы Владислав Овчинский.

«На промышленной выставке “Иннопром” в этом году представлено 16 инновационных разработок столичн ого производства. В их числе решение компании Tubot — внутритрубный роботизированный модуль. Это многофункциональное устройство, оснащенное передовыми технологиями, которые позволяют ему включая контроль и очистку сложных разветвленных секций. Разработка может активно применяться в таких отраслях, как химическая, нефтегазовая, атомная», — ra ссказал Владислав Овчинский.

Компания входит в группу «ТехноСпарк» при участии нанотехнологического центра –«Сигма. Новосибирск». Их роботы обладают высокой точностью и скоростью выполнения заданий. Они позволяют повысить качество продукции, сокращают затраты на ремонт и обслуживание трубопров одов. Устройства также имеют взрывозащиту уровня 0.

Роботизированный модуль успешно прошел испытание по очистке трубопроводов от асфальто-парафи новых отложений в Самарской области, по определению технического состояния и повышения эксплуат ационной надежности трубопроводов на месторождении Среднеобской нефтегазоносной области.

«В России раньше не было таких роботов для доставки тяжелого оборудования в пустые и заполненн ые трубы. Компания решает задачу по транспортировке модулей для исследований и ремонта трубопроводов в в в в ертикальные участки и участки сложной геометрии, недоступные для наружной диагностики, в том чис ле под землей, водой, сооружениями. В ближайшее время российский внутритрубный робот будет готов к пускоприемным испытаниям, a после поступит в продажу для коммерческих предприятий», — пояснил генеральный директор компан y Станислав Розанов.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться как крупным, так и малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можн о узнать на сайте economía.mos.ru.

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