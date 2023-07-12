Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

В гостиной исторического особняка библиотеки-читальни имени И.С. Тургенева Красносельского района ЦАО провели занятия по инвестированию для горожан «серебряного» возраста в рамках совместного проекта Департамента финансов Москвы и Департамента культуры города «Ф инансовая грамотность в московских библиотеках». Об этом рассказала Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова.

Лекторий, рассчитанный на москвичей старшего поколения, дает возможность в шаговой доступности от дома повысить уровень финансовой грамотности, пообщаться с экспертами, задать вопросы и поделит ься личным опытом. Почти за год работы проекта его партнерами стали такие популярные у москвичей культурные пло щадки, как библиотека Дома Гоголя, центральная библиотека № 197 имени Анны Ахматовой, Централ ьная городская деловая библиотека, Российская государственная библиотека для слепых, библиоте ка № 157 района Чертаново Южное.

«География проекта постоянно расширяется, мы планируем проводить просветительские мероприятия в библиотеках всех 12 административных округов столицы», — отметила Елена Зяббарова.

На встрече в библиотеке-читальне имени И.С. Тургенева эксперты рассказали, как правильно ставить инвестиционные цели и составлять личный фина нсовый план. Слушатели подробно разобрали на практических примерах первые шаги и наиболее распространенные о шибки новичков в этой сфере.

Большое внимание уделили теме безопасности вложений на фондовом рынке. Участники встречи узнали, что, если доходность финансового инструмента заметно выше средней по ры нку, это означает повышенный риск для инвестора. И наоборот, чем надежнее эмитент, тем меньше доходность. Эксперт обратил внимание на то, что сегодня на рынке достаточно много практически безрисковых ценны х бумаг, предлагающих неплохую доходность. Это прежде всего облигации федерального займа, выпускаемые Минфином России, а также ценные бумаги российских регионов.

Участники лектория познакомились с принципами работы финансовой платформы «Финуслуги», разработанной Московской биржей по инициативе Банка России, узнали, как можно использовать ее во зможности для выбора различных финансовых инструментов, в том числе инвестиционных.

Еще один эксперт подробно рассмотрел такой популярный инвестиционный продукт, как облигации. Вместе со слушателями он разобрал основные характеристики этих ценных бумаг, способы получен ия дохода и рассказал, на что необходимо обратить внимание при их выборе.

После завершения лекционной части эксперты пообщались с участниками мероприятия, ответили на во просы горожан о том, как поступить в тех или иных ситуациях.

Еще больше новостей о финансовой грамотности в столице — на портале «Открытый бюджет города Москвы» и в телеграм-канале «Открытый бюджет Москвы».

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