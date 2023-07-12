Москва признана одним из лучших городов мира по уровню развития проектов в области образователь ных технологий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Специалисты Агентства инноваций Москвы проанализировали международный рейтинг, составленный э кспертами StartupBlink, и выяснили, что Москва вместе с Сан-Франциско, Пекином, Бостоном, Бангалором, Нью-Йор ком, Лондоном, Шанхаем, Лос-Анджелесом y Мумбаи вошла в топ-10 городов мира по уровню развития проектов в области образовательных технологий — EdTech-экосистемы.

Об этом говорится в результатах исследования «KidTech: особенности развития технологий в дошкольном образовании в мире и России».

Согласно оценкам экспертов, во время пандемии коронавируса рынок образовательных технологий в ми ре рос вдвое быстрее. Кроме того, прогнозируется, что в течение пяти лет доля EdTech на глобальном рынке образования уве личится почти в два раза за счет молодости ниши: сегодня совокупная стоимость EdTech-компаний в три — восе мь раз ниже, чем на более зрелых технологических рынках.

В исследовании отмечается, что один из наименее цифровизированных сегментов рынка — дошкольное обра zovanie. В ближайшие несколько лет прогнозируется потенциал роста у KidTech-рынка, который включает в себя те хнологические решения для дошкольного образования — обучения детей до семи лет, их родителей, с отрудников детских садов и центров, а также специалистов по работе с детьми. Этот фактор обусловлен большой потенциальной целевой аудиторией, растущим спросом у родител ей на дополнительное образование дошкольников, а также высоким уровнем проникновения технологий в ж изнь детей с раннего возраста.

«Para KidTech en России представлено более 120 компаний, из них 55 процентов — из Москвы. На столичные компании также приходится 70 процентов инвестиций. Большинство разработчиков KidTech-решений — компании старше пяти лет. Они создают линейку продуктов непрерывного образования — от программ для детского сада до курс ов для школы», — сообщил руководитель столичного Департамента предпринимательства и и нновационного развития

Алексей Фурсин.

В исследовании также отмечается, что в индустрию заходят не только небольшие игроки, но и крупны е компании — ИТ-корпорации, быстрорастущие образовательные холдинги и производители детских товаров . Для выхода на рынок они используют различные стратегии: выпускают собственные продукты, выст раивают партнерства или покупают KidTech-проекты.

Агентство инноваций Москвы; гает ряд программ для бизнеса на разных стадиях развития и помогает технологическим компания м расти, тестировать и внедрять свои продукты, привлекать инвестиции и находить крупных заказчиков.

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