МКБ запускает новый вклад «МКБ. Перспектива» со ставкой до 8,75% годовых

Московский кредитный банк (МКБ) объявляет о запуске нового рублевого вклада «МКБ. Перспектива». Депозит можно разместить на сумму от 10 тыс. до 1,5 млн рублей на популярные сроки: 3, 6 и 12 месяцев.

Совершая покупки картами МКБ на сумму не меньше 10 тыс. рублей в месяц, клиент сможет получать доход по повышенной ставке – 8,75% годовых по вкладу сроком 12 месяцев с выплатой процентов по завершению договора. По желанию, проценты можно получать и на отдельный счет ежемесячно.

Вклад «МКБ. Перспектива» можно открыть в любом офисе банка, либо через мобильное приложение и интернет-банк «МКБ Онлайн».

«Мы создаем новые продукты на основе тщательного анализа потребностей клиентов и предлагаем конкурентные условия под разные цели. Наблюдая интерес к комплексным финансовым предложениям, запустили вклад «МКБ. Перспектива» на доступных и привлекательных условиях. Пользуясь картами МКБ, вкладчики смогут получать высокий доход на свои сбережения», – рассказала начальник управления депозитных продуктов МКБ Юлия Алексеева.

