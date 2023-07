Знаменитый дом под юбкой на Тверской улице отремонтируют

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Фасады, крышу, чердак и подъезды здания, расположенного на углу Тверской улицы и Тверского бульвара и известного как дом под юбкой, капитально отремонтируют. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Одобрен проект капитального ремонта исторического дома 17 на Тверской улице. В ходе работ планируется обновить потолок, стены и полы, заменить тамбурные дверные блоки. Также будут обновлены лестничные марши: ступени и деревянные поручни», — рассказал он.

Анна Яковлева, председатель Москомэкспертизы, добавила, что в ходе ремонтных работ в доме установят номерные подъездные и поэтажные таблички, информационные настенные доски, заменят дверки инженерных ниш и почтовые ящики.

«Отдельный комплекс ремонтных мероприятий предусмотрен в подвале дома. В дополнение к этому специалисты модернизируют инженерные коммуникации в части электроснабжения, водоснабжения и отопления. Также планируется обновление вводно-распределительного устройства, этажных щитов, общедомового освещения, магистральных трубопроводов и стояков холодного, противопожарного и горячего водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации», — уточнила Анна Яковлева.

Жилой дом признан объектом культурного наследия регионального значения. Он был построен в 1939–1941 годах по проекту архитектора Аркадия Мордвинова. Свое народное название здание получило благодаря статуе девушки, которая раньше украшала угловую башенку. В этом доме жили музыкант Александр Гольденвейзер, авиаконструктор Михаил Гудков, драматург Григорий Горин.

