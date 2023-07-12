За полгода город выделил застройщикам более 250 гектаров земли для реализации градостроительных проектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С начала года город выделил застройщикам более 300 земельных участков для строительства метро, дорог, домов по программе реновации, социальных и других объектов, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город предоставляет земельные участки застройщикам, работающим по городскому заказу. В январе — июне 2023 года для развития необходимых столице проектов транспортной и инженерной инфраструктуры, строительства жилых домов для реализации городских программ, а также объектов образования и спорта выделено 315 земельных участков суммарной площадью свыше 258 гектаров», — рассказал Владимир Ефимов.

На реализацию крупных градостроительных проектов в столице выделяются средства из бюджета. Для возведения объектов Департамент городского имущества предоставляет застройщикам землю в аренду, а также по договорам безвозмездного пользования.

«Больше всего земли в первом полугодии 2023 года предоставлено для строительства дорог, метро, пересадочных узлов и инженерных сетей — более 145 гектаров. Почти 65 гектаров — для возведения жилых домов за счет бюджета и реализации программы реновации, свыше 39 гектаров — для новых школ и детских садов, спорткомплекса, пожарных депо и снегоплавильного пункта. Еще более девяти гектаров предоставлено для административных зданий», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

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