Жители 99 домов начали переселение по программе реновации в июне

В июне к переселению по программе реновации приступили жители 99 домов старого фонда, сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«В июне Департамент подготовил предложения равнозначных квартир более чем для 4,2 тысячи семей из 99 старых домов, некоторые из них уже заключили договоры на новые квартиры. Больше всего расселяемых в июне домов находится в Новомосковском административном округе — 49, на юго-востоке — 26, на юге столицы — 12», — отметил глава ведомства.

Вместе с предложениями новых квартир участники программы реновации получили брошюры «Электронные помощники при переезде в новую квартиру». Там отмечены необходимые действия по переселению и QR-ссылки на электронные сервисы на mos.ru («Запись на осмотр», «Загрузка документов», «Запись на подписание договора» и другие).

С запуска программы реновации к переселению приступили жители 795 домов старого фонда, а правообладателями новых квартир стали 109,4 тысячи человек.

По словам руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, в столице наблюдается рост возводимого жилья по программе реновации. С начала реализации программы в городе построили 258 домов площадью 3,6 миллиона квадратных метров, из них 30 возвели только с начала года. В процессе строительства находится еще 203 жилых здания, проектируется 206 новостроек.

Демонтировали по программе реновации 247 старых домов. На их месте появится новое жилье и сопутствующая инфраструктура. Квартиры москвичам предоставляют в том же районе Москвы, где расположен дом, включенный в программу реновации. В Зеленограде, Троицком и Новомосковском административных округах переселение ведут в пределах округа.

В России в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» реализуется федеральный проект «Жилье». Он направлен на увеличение объемов жилищного строительства по всей стране. В Москве жилая застройка развивается в том числе благодаря реализации программы реновации, ее утвердили в августе 2017 года. В программу вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых живет почти миллион москвичей.

