Денис Мантуров посетил Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина

Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров с полномочным представителем Президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым, губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и руководителем аппарата коллегии Военно-промышленной комиссии – заместителем Руководителя Аппарата Правительства Богданом Стёжкой посетили предприятие «Росатома» – Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина (РФЯЦ-ВНИИТФ).

