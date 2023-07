ГУУ принял участие в обсуждении международной деятельности российских вузов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

10 июля представители Государственного университета управления приняли участие в оперативном совещании проректоров российских вузов по международной деятельности «Международная деятельность российских вузов: вызовы и перспективы». Встреча прошла на площадке Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

От Государственного университета управления в мероприятии участвовали начальник Управления международного сотрудничества Игорь Поляченко и начальник отдела по реализации международных проектов Инесса Богатырева.

Спикерами совещания выступили заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский, заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Павел Шевцов, а также представители ведущих российских университетов.

В ходе выступлений докладчиков обсуждались глобальные вызовы, с которыми сталкивается система образования России, основные направления международной деятельности и актуальные правовые проблемы экспорта российского образования в современных геополитических условиях, ход приемной кампании и особенности приема иностранных граждан в текущий период, эффективные практики привлечения иностранных обучающихся в вузах России.

Константин Могилевский особо подчеркнул, что иностранные учащиеся не должны оставаться наедине со своими проблемами, им необходимо оказывать всестороннюю поддержку и содействие во всех вопросах.

Павел Шевцов в своем выступлении акцентировал внимание на проведении Форума иностранных выпускников советских и российских вузов – представителей системы образования и здравоохранения, как одном из эффективных инструментов продвижения российских вузов за рубежом. Также он отметил, что в октябре – ноябре 2023 запланированы Форумы выпускников во Вьетнаме и в Танзании.

На совещании также были представлены сведения о распределении квот Правительства РФ для иностранных обучающихся в текущем году, а также анонсирована программа грантов для иностранных абитуриентов, введение которой запланировано на 2025 год. Так, студенты, аспиранты и слушатели дополнительных профессиональных программ смогут рассчитывать на такие формы финансовой поддержки, как ежемесячная стипендия, покрытие расходов на полис добровольного медицинского страхования и стоимости проживания в общежитии. Была отмечена возрастающая необходимость повышения качества иностранных абитуриентов и определение возможных форм и мер стимулирования привлечения талантливых студентов для обучения в российских вузах.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI