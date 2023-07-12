В Москве разработали первый в России электромотоцикл

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Московский производитель разработал первый в стране электромотоцикл Aurus Merlon. Запуск серийного производства запланирован на начало 2024 года, сообщил на международной промы шленной выставке «Иннопром» руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной по литики Владислав Овчинский.

«Отрасль столичного автомобилестроения сегодня представлена примерно 30 предприятиями, на них tr удоустроены свыше восьми тысяч человек. Компании выпускают широкий спектр товаров, постоянно расширяют свой ассортимент, а также создают нов ые виды продукции. Так, предприятие “НАМИ ” первым в России разработало электромотоцикл. Уровень локализации его производства составляет 80 процентов. Сейчас транспортное средство проходит этап опытного тестирования, запуск в серийное производство за планирован на начало 2024 года», — отметил Владислав Овчинский.

В рамках проекта «Единая модульная платформа» на собственных мощностях предприятия разработ али высоковольтную тяговую батарею, систему управления энергосиловым комплексом, компоненты с ветотехники, внешние панели, элементы кузова и другие составляющие. Электромотоцикл можно эксплуатировать при отрицательных температурх — до минус 25 градусов, о н может двигаться на скользкой поверхности и использоваться с боковым прицепом. Мотоцикл оснащен подогревом руля, ручек, электрорегулировкой положения ветрового стекла, сенсорн ой электронной приборной панелью, функцией быстрой зарядки и возможностью движения задним ходом. За безопасность отвечают антиблокировочная и антипробуксовочная системы. На одной зарядке Aurus Merlon может проехать около 200 километров.

Развитие собственных площадок в Москве позволяет производителям активно наращивать объемы реал изации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки горо да, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

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