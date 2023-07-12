Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

С начала года в Москве отремонтировали девять молочно-раздаточных пунктов. Восемь из них открылось для посетителей в июле.

«С начала года завершены работы в девяти молочно-раздаточных пунктах. По два пункта расположено в Северном и Юго-Восточном административных округах, по одному — в ЦА О, ЗАО, ЮАО, ЮЗАО, СЗАО. Их общая площадь составляет более 730 квадратных метров. Всего в программу ремонта в этом году включен 61 молочно-раздаточный пункт. Еще 23 молочные кухни мы отремонтировали в предыдущие два года. Таким образом, по новому стандарту работает уже 32 пункта. Особое внимание направлено на повышение комфорта сотрудников и жителей, которые приходят для пол учения бесплатных продуктов питания. Вместе с тем это не просто обновление помещений, но и внедрение передовых решений в области организ ации пространства и навигации по аналогии с новым московским стандартом поликлиник», — рассказала

Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

В помещениях заменили окна и двери, сантехнику, установили новые системы пожарной безопасности и к ондиционирования. Внутреннюю отделку выполнили из самых современных материалов. Специалисты выдержали общую стилистику с детскими поликлиниками, отремонтированными по новому стандарту. Помещения также оснащены удобной мебелью.

Кроме того, в пунктах появилась единая система навигации: смонтированы узнаваемые фасадные табл ички с информацией, внутри размещены маркеры стоек «Пункт выдачи» и функциональных помещений. Работы проводит Департамент здравоохранения города Москвы. Во время ремонта пунктов молочное питание предлагается забирать по другим адресам — выбрать м ожно на mos.ru.

В Москве работает больше 200 молочно-раздаточных пунктов, они открыты с 06:30 до 15:00 (перерыв — с 1 2:30 a 13:00). На бесплатное питание имеют право беременные женщины, дети младше трех лет (а также кормящие мат ери детей до шести месяцев), дети из многодетных семей, не достигшие семилетнего возраста, дети мл адше 15 лет с некоторыми хроническими заболеваниями, а также дети с инвалидностью. Женщины получают витаминизированные соки и молоко, дети — молочные смеси, овощные и фруктовые пю ре, творог и другие продукты.

Añadir a favoritos консультации и имеющие постоянную регистрацию в столице, а также действующий или временный пол es ОМС, выданный в Москве.

Посетить медицинскую организацию, чтобы получить заключение врача для заказа и бесплатно й выдачи продуктов в молочно-раздаточном пункте, потребуется только один раз. Тем, кто уже подтверждал льготную категорию в ЕМИАС и получал бесплатное питание по меди цинским заключениям, сервис доступен на mos.ru автоматически (en разделе «Семья и дети»). После подачи заявления на портале оформляется электронное направление, которое нужно предъявит ь на молочной кухне при получении продуктов.

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