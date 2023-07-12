В Лосиноостровском районе появилась новая площадка для выгула в рамках проекта «Питомцы в Моск ве»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

В Лосиноостровском районе на Джамгаровской улице (около дома 5) открылась площадка для выгула собак. Ее площадь составляет около тысячи квадратных метров.

Территорию благоустроили в рамках проекта «Питомцы в Москве». Это первая из 27 площадок для выгула, которые появятся в городе в этом году.

На новой площадке есть зоны для тренировок, свободного выгула, а также места для отдыха влад ельцев собак. Здесь установлены современные тренажеры для питомцев. Например, тоннель, чтобы преодолеть страх замкнутого пространства, и слалом, развивающий коорди нацию движений. Барьеры помогут животному повысить выносливость, а окоп и наклонная стенка научат питомца преод олевать препятствия. В тренировочной зоне использовано покрытие из резиновой крошки, а на месте, предназначенном для св ободного выгула, разбит газон, чтобы собакам было комфортно бегать.

На открытии каждой площадки нового типа для выгула будет работать передвижной кабинет «Моби льный груминг». Специалисты помогут подстричь питомца, сделать ему прическу, поухаживать за ним с помощ ью профессиональной косметики и подобрать груминг-инструменты для домашнего ухода. Также на площадках будут работать ветеринарные врачи. Владельцы животных смогут проконсультироваться у них по вопросам содержания и кормления и узнать, какие обследования нужно проходить питомцам. Животным специалисты подстригут когти, проведут процедуру санации наружного слухового прохо да и гигиеническую чистку ушей. Все консультации бесплатные, требуется предварительная запись на сайте проекта.

Передвижные кабинеты проекта «Мобильный груминг» начинают прием с 23 июня

Проект «Питомцы в Москве» — одно из направлений программы Мэра Москвы «Мой район». В рамках проекта в столице создаются новые и благоустраиваются уже имеющиеся площадки для к омфортных прогулок с домашними питомцами. К разработке привлечены специалисты из Российской кинологической федерации, проводятся фокус- группы и онлайн-опросы жителей. За два года в разных районах столицы открыли 33 такие площадки. Все работы по благоустройству проводятся летом.

programa «Мой район»направлена на создание комфортных условий для жизни во всех районах и поселениях Москвы. Ее реализация началась в 2018 году. За это время были решены сотни различных вопросов жителей столицы.

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