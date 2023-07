Высшая школа экономики открыла экспериментальную школу для студентов из Таиланда

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

«Сегодня интерес к получению российского образования в странах АТР как никогда высок. Талантливые студенты из Таиланда, Индонезии, Малайзии не просто хотят учиться в нашей стране, но и заинтересованы в знакомстве с культурой, историей России, стремятся говорить на русском языке. И Высшая школа экономики — один из немногих вузов, который дает такую возможность, целенаправленно и планомерно расширяя академическое сотрудничество с лучшими университетами Азии», — рассказала менеджер краткосрочных образовательных программ Центра международного образования Надежда Осипова.

