Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Подведены итоги конкурса «Городская творческая мастерская», он прошел в столице в четвертый раз. Жюри оценило более 1,3 тысячи проектов в восьми номинациях, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы. Представить номер, работу или идею приглашали семейные команды, состоящие из детей и родителей, индивидуальных участников, а также коллективы творческих студий.

Зарегистрировать проекты на цифровой платформе «Реактор» можно было с 22 марта по 8 июня (они и сейчас доступны для ознакомления). На протяжении двух недель — с 9 по 25 июня — эксперты изучали и выбирали лучшие работы.

«Заявки на участие подали москвичи самых разных возрастов. Например, одной из юных художниц, чей рисунок по мотивам народной сказки был отмечен жюри, четыре года. А руководителю камерного хора, победившего в номинации “Музыкальное произведение”, уже больше 80 лет. Поздравляю победителей и приглашаю всех посмотреть их работы», — отметила Наталья Сергунина.

В конкурсе было предусмотрено шесть возрастных категорий: до семи лет, от семи до 13 лет, от 14 до 17 лет, от 18 до 35 лет, от 36 до 54 лет и старше 55 лет. Для каждой из них члены жюри определили одного победителя — индивидуального участника или коллектив.

Больше всего заявок — 374 — было представлено в номинации «Рисунок». Горожанам предлагали создать художественную работу в любой технике и на любую тему. Дети иллюстрировали прочитанные книги, взрослые обращались к бытовым сюжетам и природе.

328 проектов подали в номинации «Продукт»: чертежи, объемные модели, прототипы изделий и поделки. 198 проектов соревновалось в номинации «Музыкальное произведение» — участники присылали записи своего исполнения народных и классических сочинений. В одной из самых ярких номинаций — «Танец» — жюри рассмотрело 166 заявок, среди которых были русские народные танцы, номер, поставленный по мотивам «Арагонской хоты» Михаила Глинки, и вьетнамский танец «Рассвет». 109 проектов оценило жюри в номинации «Постановка», где демонстрировали формы выразительного чтения, театральные сценки, спектакли, представления театра кукол. Одной из самых пронзительных стала литературно-музыкальная композиция, посвященная жизни в 1941–1945 годах. Роли в ней исполняли юные артисты в возрасте от семи до 13 лет.

59 проектов соревновалось в номинации «Видео», 45 было подано в номинации «Литературное произведение» и еще 31 — в номинации «Фотография».

Узнать о городских творческих мастерских, действующих во всех столичных библиотеках и культурных центрах Москвы, можно на сайте конкурса в разделе «Мастерские». Кроме того, здесь опубликованы видеозаписи мастер-классов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI