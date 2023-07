Source: MIL-OSI Russian Language News

Банк «РОССИЯ» и ФРП Тульской области подписали соглашение о сотрудничестве Банк «РОССИЯ» и Фонд развития промышленности (ФРП) Тульской области заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2023». Документ со стороны Банка «РОССИЯ» подписал Заместитель Председателя Правления А.В. Шаленков, со стороны ФРП Тульской области – Директор Д.Д. Пронин. Соглашение подписано в целях сотрудничества в реализации программ развития базовых отраслей промышленности и агропромышленного комплекса Тульской области, поддержки структурообразующих предприятий, повышения инвестиционного потенциала региона, развития регионального рынка финансовых услуг. «Тульская область – это один из важнейших промышленных центров нашей страны, где сосредоточены крупнейшие предприятия, имеющие стратегическое значение. Для нас это один из флагманских регионов, с которым мы давно и продуктивно работаем. В рамках подписанного соглашения Банк «РОССИЯ» продолжит поддержку тульской промышленности и будет прилагать все необходимые усилия для воплощения новых инвестиционных проектов в жизнь», – отметил А.В. Шаленков. «Рассчитываем, что меры поддержки, которые предоставляет ФРП Тульской области совместно с АБ «РОССИЯ», будут востребованы у промышленных предприятий региона. Фонд предлагает льготные условия инвестиционного финансирования и в сотрудничестве с банком может участвовать в реализации самых масштабных проектов. Для нас очень ценно, что нашим банком-партнером стал АБ «РОССИЯ», – подчеркнул Д.Д. Пронин.

