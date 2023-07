Алексей Боровков принял участие в мероприятиях деловой программы ИННОПРОМ-2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Во второй день Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, 11 июля 2023 года, проректор по цифровой трансформации Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), руководитель Передовой инженерной школы (ПИШ) СПбПУ «Цифровой инжиниринг», Центра трансфера технологий (ЦТТ) СПбПУ «Центр трансфера и импортозамещения передовых цифровых и производственных технологий», Научного центра мирового уровня СПбПУ «Передовые цифровые технологии», Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» и Инжинирингового центра (CompMechLab®) СПбПУ Алексей Боровков принял участие в сессии «Промышленный Урал: векторы устойчивого развития».

Напомним, с 10 по 13 июля 2023 года в Екатеринбурге проходит ключевая промышленная выставка России ИННОПРОМ, главная тема которой — «Устойчивое производство: стратегии обновления». Деловая программа форума включает свыше 100 мероприятий, которые поделены на тематические треки: новая мобильность, цифровое производство, новые технологии, образовательные решения для промышленности.

На сессии ведущие эксперты обсудили инструменты и механизмы восстановления конкурентного уровня владения критическими технологиями в базовых отраслях, развития системы подготовки кадров и человеческого капитала в интересах промышленного комплекса и обеспечения устойчивого развития производственного комплекса Урала, представили опыт реализации научно-образовательных проектов в регионах.

Отмечая, что структурные подразделения экосистемы технологического развития СПбПУ являются лидерами по объёму внебюджетной выручки по НИОКР, а также подчёркивая, что внебюджетный доход всегда должен превышать бюджетное финансирование, Алексей Боровков рассказал, что уже на протяжении 15 лет совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации ведущие технические вузы страны реализуют инновационно-образовательные проекты, создают инжиниринговые центры, способствующие коммерциализации проектов: В нашем случае это Центр компетенций НТИ СПбПУ “Новые производственные технологии” и флагманский проект — Передовая инженерная школа СПбПУ “Цифровой инжиниринг”, куда промышленность пришла с фронтирными инженерными задачами. Важно подчеркнуть масштаб нашего взаимодействия с индустриальными партнёрами: в рамках формирования программы ПИШ СПБПУ было получено 22 письма поддержки от высокотехнологичных партнёров с указанием направлений сотрудничества и НИОКР. Прогнозный объём софинансирования в 2022–2030 годах. — 1684,2 миллиона рублей .

Алексей Боровков также представил шкалу уровней готовности технологии, в которой 4–7 пункты — это испытания (лабораторные испытания, опытные образцы, стендовые и полигонные испытания). Здесь спикер отметил, что во всех отраслях промышленности испытательные стенды и полигоны выступают в качестве «узкого горлышка» при реализации высокотехнологичных проектов. Решением проблемы является “цифровая сертификация” — специализированный бизнес-процесс, основанный на сотнях, тысячах, десятках тысяч цифровых (виртуальных) испытаний как отдельных компонентов, так и системы в целом на цифровых (виртуальных) испытательных стендах и полигонах, целью которого является прохождение с первого раза всего комплекса натурных, сертификационных и прочих испытаний. Сегодня именно так мы реализуем проекты в интересах ведущих корпораций и компаний страны, среди которых ГК “Ростех“/АО “ОДК”, ГК “Росатом“/АО “ТВЭЛ” и многие другие .

В рамках деловой программы международного мероприятия Алексей Боровков также выступил ключевым экспертом сессии «Актуализация стратегического направления в области цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности».

В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по актуализации действующих и утверждению новых стратегических направлений в области цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, утвержденной заместителем председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Чернышенко, отраслевые федеральные органы исполнительной власти разрабатывают проекты актов Правительства Российской Федерации об утверждении стратегических направлений в соответствующей отрасли. Так, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации разрабатывает обновленное стратегическое направление в области цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности.

В рамках мероприятия директор департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Владимир Дождёв представил предварительную концепцию разрабатываемого документа, а также ключевые направления и проекты цифровой трансформации применительно в обрабатывающим отраслям промышленности.

Подчёркивая высокий уровень содержательного наполнения документа, Алексей Боровков отметил, что за основу необходимо взять стратегию в представленном виде. Кроме того, Алексей Иванович внёс предложения в концепцию, рассказал о своем видении стратегических трендов цифровой трансформации промышленности и поделился накопленным опытом и перспективными планами цифровой трансформации промышленных предприятий.

Также во второй день Международной промышленной выставки ИННОПРОМ руководитель Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» профессор Боровков принял участие в панельной дискуссии «Критерии эффективности образования: взгляд работодателей». Модератором мероприятия выступил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

Участники дискуссии сформулировали требования к системе образования со стороны индустрии и обсудили, как необходимо трансформировать систему образования под эти требования, в том числе, в рамках пилотного проекта перехода на новую систему высшего образования.

Образование напрямую связано с экономикой и промышленностью, которые сегодня стоят перед колоссальными вызовами. Это означает, что должны меняться и мы. Это прекрасная возможность, и хорошо, что планируемые изменения мы все вместе обсуждаем, не торопимся, но при этом понимаем, что они назрели и будут реализованы , — отметил Валерий Фальков.

