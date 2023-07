«Активные граждане» выберут лучшие молодежные социальные проекты

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В «Активном гражданине» открылось новое голосование. Москвичам предстоит выбрать социальные проекты, которые будут реализованы в столице. Их предложили участники молодежного проектного акселератора «Округа. Вузы», который начал свою работу 2 мая. В первом этапе участвовало 114 работ, а после отбора жюри в финал вышло 22. Проекты представлены в пяти категориях: «Москва спортивная», «Москва креативная», «Москва инновационная», «Москва патриотическая», «Москва туристическая».

«Мы были рады отметить самые запоминающиеся идеи на фестивале в честь Дня молодежи. Теперь пришла очередь москвичей выбрать проекты, которые будут реализованы в этом году, ведь ребята трудились над своими работами, которые позволяют горожанам получить новые возможности. Каждая из идей уникальна, поэтому мы верим, что нашей молодежи есть чем удивить Москву и ее жителей», — рассказала Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Молодежный проектный акселератор «Округа. Вузы» — это площадка, где столичная молодежь учится создавать и претворять в жизнь социальные проекты. Главная особенность каждой инициативы — развитие города в соответствии с запросами молодежи. В рамках акселератора участники получают знания о социальном проектировании, работают с наставниками и экспертами, реализуют собственную идею. Среди финалистов — образовательный проект по профориентации для школьников ТиНАО. С его помощью ребята могут познакомиться с социальными профессиями и получить помощь в карьерном ориентировании.

После отборочного этапа для участников провели более 30 онлайн-лекций по социальному проектированию, на которых рассказывали о каждом этапе создания и реализации идеи. Также в рамках акселератора прошли бизнес-игры «Найди своих», где студенты больше узнали про развитие навыков, познакомились с членами команды и коллегами по направлению.

С 20 по 24 июня участники презентовали свои проекты и защищали их на питчинге перед жюри. Выбрать 11 лучших проектов, которые будут воплощены в жизнь, предлагается участникам «Активного гражданина». Идеи, набравшие большее количество голосов, реализуют в столице до конца 2023 года. Поддержку в этом окажет проектный офис «Молодежь Москвы» городского Комитета общественных связей и молодежной политики.

Больше информации можно найти на официальном сайте и на странице молодежного проектного акселератора «Округа. Вузы» в социальной сети «ВКонтакте».

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более шести миллионов человек, провели свыше 5,9 тысячи голосований. Поддержанные большинством голосов жителей решения реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте, а также оценить в рубрике «Пульс столицы».

Сейчас в проекте можно проголосовать в номинации «Лучший реализованный проект в области строительства» и выбрать новые кружки и мастер-классы по программе «Деловые москвичи: культура».

Проект развивают столичный Департамент информационных технологий и государственное казенное учреждение «Новые технологии управления».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI