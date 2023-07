Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Активисты центров московского долголетия примут участие в фестивале национального гостеприимства «Дружба народов», который пройдет на ВДНХ с 13 по 16 июля. Они представят свою программу на танцплощадке в парке «Останкино» в четверг.

«Центры московского долголетия впервые принимают участие в таком ярком и масштабном событии. На площадке ВДНХ будет представлена выставка блюд национальной кухни. Специально к мероприятию лидеры кулинарных клубов приготовят национальные угощения. Сейчас в центрах московского долголетия проходит кулинарный фестиваль, поэтому наши активисты с большим удовольствием откликнулись на эту инициативу. Гости увидят выставку кукол в национальных платьях ручной работы. В программе запланированы мастер-классы по рисованию, викторины и другие активности», ­— рассказала Елена Громова, руководитель сети центров московского долголетия.

Участники творческого клуба «Подари настроение» из центра московского долголетия «Бибирево» проведут мастер-класс по созданию аксессуаров. Сделанное своими руками украшение можно будет забрать с собой в качестве сувенира.

Активисты центров «Братеево» и «Борисовские пруды» испекут восточные сладости и привезут кукол ручной работы. Рукодельницы старшего возраста специально к фестивалю сшили им национальные костюмы.

«Очень трепетно готовимся к фестивалю “Дружба народов”. Решили для наших кукол сшить национальные костюмы, чтобы соответствовать тематике мероприятия. В процессе получили массу удовольствия и новых знаний, ведь любая деталь в одежде имеет свое важное и сакральное значение», — отметила Татьяна Максимова, лидер клуба «Игрушки своими руками» центра московского долголетия «Братеево».

Художник Игорь Кувшинов из центра московского долголетия «Ломоносовский» проведет для гостей фестиваля мастер-класс по рисованию, а активисты клуба «Путешественник» центра «Московский» прочтут познавательную лекцию о ВДНХ и организуют тематическую викторину.

Фестиваль национального гостеприимства на ВДНХ впервые прошел в 2021 году, в год 30-летия Содружества Независимых Государств. Он стал площадкой для культурного досуга и делового общения. В этом году в программу мероприятия вошли концерты, спортивные турниры, мастер-классы и многое другое.

Сергей Собянин: С 13 по 16 июля на ВДНХ пройдет фестиваль «Дружба народов»

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» для увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни в столице реализуется проект «Московское долголетие». Он направлен на расширение возможностей участия москвичей старшего возраста в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и других досуговых мероприятиях. Сейчас в городе доступно 13 тысяч групп по разным направлениям занятий с профессиональными преподавателями и создано свыше пяти тысяч клубов по интересам на площадках центров московского долголетия.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI