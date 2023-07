Disaster recovery тестирование 15 июля 2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Напоминаем, что 15 июля 2023 года состоится disaster recovery тестирование торговых и клиринговых систем и подсистем фондового, денежного, срочного и валютного рынков Московской биржи.

Цель подобного тестирования – проверка переключения всех систем и пользователей на работу с резервным биржевым дата-центром.

Ориентировочное расписание тестирования:

Часть I. Начало торгового дня в Основном ЦОД:

10:00 – 10:30 – Подключение участников к торгово-клиринговым системам.

10:30 – 11:30 – проведение тестовых торгов на всех рынках.

11:50 – Эмуляция сбоя основного ЦОД: отключение внешнего сетевого доступа к ЦОД и сетевой связности между ЦОДами

12:00– Полное отключение Основного ЦОД.

Часть II. Продолжение торгов в резервном ЦОД:

12:30 – 13:00 – Подключение участников к резервному ЦОД (на данном этапе подключение из колокации в DSP и по ConnectME с точкой терминации в DSP будет недоступно, также будет недоступно подключение к сервисам FIFO Twime ASTS).

13:00 – 14:00 – Продолжение торгов на всех рынках, Резервный ЦОД работает, Основной ЦОД недоступен.

14:00 – Окончание торгов на Резервном ЦОД.

Часть III. Возврат конфигурации в штатный промышленный режим:

15:00 – 17:00 – Технологический перерыв.

17:00 – 18:00 – Проверка участниками возможности подключения к системам во всех ЦОД и по всем схемам подключения, включая колокацию. Окончание тестирования.

Для участия в тестировании просьба до 17:00 MSK 13 июля 2023 года прислать заявку по адресу help@moex.com, в которой должны быть указаны:

1. Контактное лицо, ответственное за тестирование.

2. Для срочного рынка:

Брокер

Логин и раздел, с которого будут производиться тесты

IP адрес, с которого будет осуществляться доступ Для логинов срочного рынка, подавших заявку на участие, пароль для шлюзов Plaza2 и терминалов на время тестов будет изменен на 12345. Просьба внести соответствующие изменения на время тестирования в файл client_router.ini и по окончании тестов вернуться на боевой пароль.

3. Для фондового, валютного, денежного рынков:

Идентификаторы пользователей.

IP адрес, с которого будет осуществляться доступ в случае, если он отличается от текущих “боевых” для заявленных идентификаторов пользователей.

Если участие в тестировании не планируется, просим вас отключить от торговых систем шлюзы и терминалы во избежание загрузки тестовых данных.

Обращаем ваше внимание, что в ходе тестирования могут наблюдаться перерывы в доступности вэб-систем биржи, включая сайт (www.moex.com), информационно-статистический сервер (iss.moex.com), FTP-сервер, сервис внебиржевой отчетности (ОТС).



