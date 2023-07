149 студентов СПбГУ приняли военную присягу | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University – Санкт-Петербургский государственный университет –

С поздравлениями в адрес курсантов обратился первый проректор по молодежной политике и организации приема СПбГУ Александр Бабич. Он пожелал универсантам больших успехов не только на военном поприще, но и в выбранной гражданской специальности. «Желающих заняться исследовательской деятельностью Университет приглашает в аспирантуру для продолжения научных изысканий. В этой сфере они могут также совершать открытия, которые будут полезны нашему Отечеству», — отметил Александр Бабич. Он также подчеркнул, что приезжает в ВУЦ не только на праздничные мероприятия, но и знакомиться с организацией сборов и процессом военной подготовки студентов.

Срок обучения по военно-учетным специальностям в военном учебном центре СПбГУ составляет два года с прохождением летних сборов в воинской части длительностью в месяц. Такая программа дает возможность студентам бакалавриата, специалитета и магистратуры без прохождения срочной службы в армии получить военный билет сержанта запаса.

Церемония прошла во время учебных сборов на территории одной из воинских частей Западного военного округа — 9-й гвардейской артиллерийской Келецко-Берлинской бригады города Луга, награжденной орденами Михаила Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского и Красной звезды за освобождение Украины, Польши, Чехословакии от немецко-фашистских захватчиков и за боевые отличия при штурме Берлина. Всего присягу приняли 149 универсантов, среди них 83 в Луге, 60 в Приозерском районе Ленинградской области и шестеро в Карелии.

Студенты прошли курс теоретической и медицинской подготовки, познакомились с приемами обращения со стрелковым оружием и учебными ручными гранатами и теперь осваивают практические навыки военного мастерства. «Распорядок дня у нас такой же, как и у солдат-срочников: в шесть часов подъем, зарядка, шестичасовые занятия, обед и снова тренировки», — сообщил начальник военного учебного центра СПбГУ полковник Александр Масликов.

В 2021 году СПбГУ отметил 95-летие со дня начала военного обучения

Рассказывая о пребывании на военных сборах, студент второго курса магистратуры СПбГУ Илья Кузнецов отметил не только интересные занятия, связанные с вооружением и боевыми машинами, но и некоторые сложности, с которыми ему пришлось столкнуться. «Очень тяжело привыкнуть к распорядку дня и засыпать в казарме, рассчитанной на 100 человек, после теплой домашней постели», — поделился впечатлениями Илья Кузнецов. Он также добавил, что рад взять на себя ответственность исполнять воинский долг и защищать суверенитет и свободу России.

Я чувствую гордость, в первую очередь за себя, что смог пройти сложные испытания и продемонстрировать готовность и дальше служить нашей стране. Желаю всем достойно нести воинское звание и совершенствоваться в своем деле и ремесле. Илья Кузнецов, студент второго курса магистратуры СПбГУ

О значимости патриотического воспитания и роли военной присяги, почетной и ответственной обязанности гражданина перед Отечеством, возлагаемой на военнослужащих, универсантам напомнила ветеран воинской службы Татьяна Бай. «Я считаю, что этот день очень важен для курсантов, потому что принести торжественную клятву — это не просто сказать слова, это нужно выполнить. Мы рассчитываем на это поколение, которое будет защищать нашу Родину. Армия — это наша сила, это наша защита, и в армии действительно служат только настоящие мужчины», — подчеркнула Татьяна Бай.

По окончании учебных военных сборов курсантов ждет итоговая аттестация, которую, по словам начальника военного учебного центра СПбГУ полковника Александра Масликова, ребята пройдут успешно и получат документы о присвоении им воинского звания: лейтенанта или сержанта запаса.

