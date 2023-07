11.07.2023 Szczyt OTAN con Wilnie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Szczyt NATO w Wilnie jest kolejnym, ważnym dla przyszłości Sojuszu i bezpieczeństwa euroatlantyckiego, po spotkaniu w Madrycie w 2022 r. Jego celem jest demonstracja trwałości więzi transatlantyckiej oraz gotowości sojuszników do przeciwstawienia się zagrożeniom płynącym ze wszystkich kierunków Strategicznych, w tym przede wszystkim ze strony Rosji.

„To bardzo dobra wiadomość. Szczerze mówiąc czekaliśmy na nią do ostatniej chwili. Mieliśmy nadzieję, że ta akceptacja jednak będzie, to jest rozsądne rozwiązanie. Obecność zarówno Finlandii, która już jest częścią NATO, jak również Szwecji, która wierzę w to głęboko, stanie się w najbliższym czasie stanie się częścią NATO z całą pewnością wzmacnia cał e OTAN, zwłaszcza w tej naszej części Europy, w Europie Środkowej. Jako prezydent Polski wyrażam satysfakcję i radość z tego powodu, że sprawy idą w dobrym kierunku. Polska na szczycie NATO jest częścią Sojusz Północnoatlantyckiego. Sojusz musi być jednością. Polska nie załatwia nic dla siebie, tylko dla NATO, dla wschodniej flanki NATO, także dla państw bałtyckich, ale także dla innych państw będących naszymi sąsiadami, właśnie w tej wschodniej części. Dbamy także o interesy naszego sąsiada Ukrainy, która dziś już od ponad roku jest w stanie wojny, bo bron się przed brutalną rosyjską agresją. Będziemy czynili wszystko, żeby zapewnić pokój”

– zaznaczył prezydent Andrzej Duda przed rozpoczęciem szczytu NATO w Wilnie.

Jednym z głównych tematów Szczytu, kluczowym także dla Polski, będzie przyjęcie pakietu decyzji dotyczących wzmocnienia odstraszania i obrony. Istotnym tematem będzie także wsparcie dla Ukrainy w celu odparcia agresji ze strony Rosji, dalszych działań na rzecz reform obronnych i realizacji euroatlantyckich aspiracji Ukrainy. Ponadto, szefowie państw i rządów NATO przyjmą nowe zobowiązanie do zwiększania wydatków na obronność po 2024 roku.

Podczas pierwszego dnia szczytu polska delegacja weźmie udział w trzech spotkaniach Rady Północnoatlantyckiej, jednej na szczeblu szefów państw i rządów NATO, drugiej na szczeblu ministrów obrony i trzeciej, na szcze blu ministrów spraw zagranicznych. Ta ostatnia odbędzie się z udziałem Bośni i Hercegowiny, Gruzji i Mołdawii oraz przedstawicieli UE.***

Drugiego dnia, 12 lipca, odbędzie się kolejna sesja Rady Północnoatlantyckiej na szczeblu szefów państw i rządów NATO, z udziałem partnerów NATO regionu Indo-Pacyfiku (Australii, Japonii, Nowej Zelandii i Korei Południowej), a także inauguracyjne posiedzenie nowoutworzonej Rady OTAN-Ucrania. Zostanie na nim przyjęty pakiet wzmocnienia współpracy politycznej oraz praktycznego wsparcia dla Ukrainy.

Na marginesie obrad, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, wraz z ministrami obrony państw koalicji ws. szkolenia na samolotach F-16, weźmie udział w ceremonii podpisania Oświadczenia w sprawie współpracy mającej na celu przygotowanie personelu ukraińskiego do użytkowania samolotów F-16.

Zaplanowano także spotkanie bilateralne ministra Mariusza Błaszczaka z minister obrony Łotwy.

