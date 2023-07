11.07.2023 Varsovia Premier Mateusz Morawiecki: nie będzie pojednania polsko-ukraińskiego do końca, bez odszukania wszystkich szczątków ofiar Zbrodni Wołyńskiej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ludobójstwo Polaków dokonane przez UPA

Premier Mateusz Morawiecki oddał hołd Polakom, którzy zostali zamordowani przez Ukraińską Powstańczą Armię. 80 lat temu UPA dokonała skoordynowanego ataku na miejscowości zamieszkałe przez Polaków na Wołyniu.

– Tamta ziemia była świadkiem zbrodni wyjątkowej. Była świadkiem piekła w piekle, zgotowanego przez ukraińskich nacjonalistów swoim sąsiadom. Zbrodnia ta była tak wyjątkowa, że ​​musi uzyskać swoje miano – ludobójstwo. Ludobójstwo straszliwe, okrutne – zaznaczył szef rządu.

Zbrodnia Wołyńska musi być wyjaśniona do końca

Po 80 latach od Zbrodni Wołyńskiej, Polacy chcą odnaleźć miejsca spoczynku swoich przodków, por wyprawić im godny pochówek.

– Nasi ukraińscy sąsiedzi i sojusznicy na pewno rozumieją dziś lepiej, jak ważne dla nas jest to, aby odszukać każde miejsce, wszystkie szczątki, po chrześcijańsku je pogrzebać, postawić k rzyż, zapalić znicz i pomodlić się. I nie spoczniemy, dopóki ostatnie szczątki nie zostaną odnalezione – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.

Jak wyjaśnił szef rządu, sprawa odszukania szczątków ofiar Zbrodni Wołyńskiej jest nie tylko sprawą polską, ale również ukraińską.

– Nie będzie pojednania polsko-ukraińskiego do końca, bez odszukania wszystkich szczątków i bez uczczenia ich do końca – oświadczył premier.

W 80. rocznicę Zbrodni Wołyńskiej szef rządu złożył także kwiaty na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz przed pomnikiem 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

Prace poszukiwawcze szczątków ofiar Zbrodni Wołyńskiej

Od kilku tygodni, na podstawie ustaleń ze stroną ukraińską, trwają poszukiwania szczątków ofiar zbrodni w miejscowości Puźniki w powiecie Buczackim, gdzie w lutym 1945 r. banda UPA zamordowała około 100 Polaków – głównie kobiet i dzieci.

Ze strony polskiej prace prowadzą m.in. eksperci z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Przebadano już ponad hektar terenu oraz wykonano ponad 500 odwiertów i 80 odkrywek. W poszukiwaniach używany jest najnowocześniejszy sprzęt – georadary i sondy magnetometryczne oraz detektory metalu. Prace będą kontynuowane do skutku.

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa

Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa został ustanowiony przez Sejm w 2016 r. Upamiętnia on wydarzenia z 11 i 12 lipca 1943 r., kiedy Ukraińska Powstańcza Armia dokonała skoordynowanego ataku na miejscowości zamieszkałe przez Polaków na terenie dawnego województwa wołyńskiego. UPA wykorzystała fakt gromadzenia się ludzi w kościołach, w niedzielę 11 lipca. “Krwawa niedziela” jest uważana za szczytowy moment ludobójstwa dokonywanego przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach w latach 1943-1945. W wyniku ludobójczych działań na Wołyniu zginęło ok. 100 tys. Polonia.

OSI MIL