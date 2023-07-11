11 июля 2023 года состоятся два депозитных аукциона Федерального казначейства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Параметры отбора заявок Дата проведения отбора заявок 11 июля 2023 г. Уникальный идентификатор отбора заявок 22023254 Валюта депозита рубли Вид средств средства единого казначейского счёта Максимальный размер средств, размещаемых на банковские депозиты, млн. денежных единиц 200 000 Срок размещения, в днях 2 Дата внесения средств 11 июля 2023 г. Дата возврата средств 13 июля 2023 г. Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) FIXED Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых 7,16 Базовая плавающая процентная ставка размещения средств – Минимальный спред, % годовых – Условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый) Срочный Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн. денежных единиц 1 000 Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт. 5 Форма отбора заявок (открытая или закрытая) Открытая Расписание отбора заявок (по московскому времени) Место проведения отбора заявок ПАО Московская Биржа Прием заявок: с 10:00 по 10:20 Заявки в предварительном режиме: с 10:00 по 10:10 Заявки в режиме конкуренции: с 10:10 по 10:20 Формирование сводного реестра заявок: с 10:20 по 10:30 Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся: с 10:20 по 10:45 Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита: с 10:45 по 12:00 Получение от кредитных организаций акцепта оферты на заключение договора банковского депозита: с 10:45 по 12:00 Время перечисления депозита В соответствии с требованиями п. 63 и п. 64 Приказа Федерального казначейства от 27.04.2023 г. № 10н

Параметры отбора заявок Дата проведения отбора заявок 11 июля 2023 г. Уникальный идентификатор отбора заявок 22023252 Валюта депозита рубли Вид средств средства единого казначейского счёта Максимальный размер средств, размещаемых на банковские депозиты, млн. денежных единиц 50 000 Срок размещения, в днях 35 Дата внесения средств 12 июля 2023 г. Дата возврата средств 16 августа 2023 г. Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) FLOATING Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых – Базовая плавающая процентная ставка размещения средств RUONmDS Минимальный спред, % годовых 0,00 Условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый) Срочный Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн. денежных единиц 1 000 Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт. 5 Форма отбора заявок (открытая или закрытая) Открытая Расписание отбора заявок (по московскому времени) Место проведения отбора заявок ПАО Московская Биржа Прием заявок: с 14:00 по 14:20 Заявки в предварительном режиме: с 14:00 по 14:10 Заявки в режиме конкуренции: с 14:10 по 14:20 Формирование сводного реестра заявок: с 14:20 по 14:30 Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся: с 14:20 по 14:45 Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита: с 14:45 по 16:00 Получение от кредитных организаций акцепта оферты на заключение договора банковского депозита: с 14:45 по 16:00 Время перечисления депозита В соответствии с требованиями п. 63 и п. 64 Приказа Федерального казначейства от 27.04.2023 г. № 10н

RUONmDS = RUONIA – DS, где

RUONIA – выраженное в сотых долях процентов значение индикативной взвешенной ставки однодневных рублевых кредитов (депозитов) RUONIA, опубликованной на официальном сайте Банка России в сети Интернет в день, предшествующий дню, за который начисляются проценты. В случае отсутствия в день, предшествующий дню, за который начисляются проценты, публикации значения ставки RUONIA, в расчет принимается последнее из опубликованных значений ставки RUONIA.

DS – дисконт – выраженное в сотых долях процентов и округленное (по правилам математического округления) до двух знаков после запятой значение, рассчитываемое умножением значения Ключевой ставки Банка России на значение норматива обязательных резервов по иным обязательствам кредитных организаций для банков с универсальной лицензией, небанковских кредитных организаций (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации, действующих на дату, за которую начисляются проценты, и опубликованных на официальном сайте Банка России в сети Интернет.



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