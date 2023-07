Число предпринимателей на портале поставщиков достигло 310 тысяч

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С начала года на столичном портале поставщиков зарегистрировалось более 17 тысяч новых пользователей из разных регионов России. Город уже подписал с ними более 12 тысяч контрактов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Портал поставщиков помогает бизнесу реализовывать свои товары, работы и услуги, а госзаказчикам — найти нужную продукцию и закупить ее у добросовестных контрагентов по выгодной цене. Таким образом достигается достойный уровень конкуренции в закупках малого объема. С января по июнь этого года число предпринимателей, зарегистрированных на платформе, увеличилось на 17,2 тысячи и достигло 310 тысяч. Более трети новых пользователей — индивидуальные предприниматели и физические лица», — рассказал Владимир Ефимов.

На столичном ресурсе работают предприниматели со всей страны. Это особенно важно для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей, а также самозанятых граждан, которым участие в госзакупках дает дополнительные возможности сохранять и развивать бизнес. В настоящий момент более 90 процентов поставщиков, работающих на платформе, являются представителями малого и среднего бизнеса.

«Поставщики, которые зарегистрировались на портале с начала этого года, уже подписали 12,1 тысячи госконтрактов с заказчиками из Москвы и других регионов. Объем этих сделок составил 2,3 миллиарда рублей. О востребованности ресурса в стране говорит тот факт, что более половины новых пользователей — это региональные поставщики. Среди них предприниматели из Санкт-Петербурга, Московской и Свердловской областей, Пермского края и других субъектов Российской Федерации», — отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок малого объема. Сегодня на платформе работает 55 тысяч заказчиков из 40 регионов России. В их число входят органы местного самоуправления, школы и детские сады, поликлиники и другие учреждения. Они закупают на платформе учебники, мебель, горячие обеды, медицинские товары и оборудование, строительные материалы, оформляют услуги по уборке и содержанию помещений, образовательные услуги по повышению квалификации и многое другое. Каталог продукции на портале насчитывает более двух миллионов уникальных наименований, ежедневно здесь заключается около 1,5 тысячи контрактов.

Росту числа предпринимателей на портале способствует и техническое развитие платформы. Как сообщил заместитель руководителя Департамента информационных технологий Роман Урнышев, в прошлом году на портале появились сервисы логистики и автоматических ставок, а в этом году был обновлен модуль регистрации. Для эффективной работы на сайте также применяются технологии искусственного интеллекта. Нейросети умеют определять категорию товара по загруженному изображению и искать соответствия между похожими товарами. Все это помогает бизнесу оптимизировать работу и выстраивать успешную стратегию участия в закупках.

Для поддержки пользователей в субъектах России открываются представительства, где специалисты обучают работе на площадке, отвечают на вопросы заказчиков и поставщиков, проводят очные встречи, собирают предложения по доработке функционала и решению технических проблем. Также пользователи могут обратиться по в службу поддержки единому федеральному номеру: 8-800-303-1234 (бесплатно для звонков из других городов) или оставить обращение на портале поставщиков.

Эту и другую информацию о работе портала поставщиков можно узнать в рамках специальных мероприятий, которые пройдут с 1 августа по 10 сентября на Московском урбанистическом форуме — 2023.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI