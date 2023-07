«Цифровой лес» и «Ночное движение»: купол инфоцентра в парке «Зарядье» украсила выставка цифрового искусства

Source: MIL-OSI Russian Language News

Медиафасад флагманского туристско-информационного центра Москвы в парке «Зарядье» украсила выставка «Искусство данных». В экспозицию вошли лучшие работы молодых медиахудожников из разных регионов страны.

Выставка будет работать до 23 июля. Она состоит из семи произведений современного цифрового искусства, посвященных большим данным. Каждое из них создано на основе цифровой статистики по различным темам — от климата до маршрутов движения московского транспорта. Авторам пришлось учитывать сложную форму купола туристско-информационного центра.

«Благодаря выставке туристы и горожане смогут познакомиться с яркими произведениями цифрового искусства, созданными художниками из разных городов России. Москва в очередной раз подтверждает статус столицы современного искусства и флагмана цифровизации во всех сферах жизни, включая культуру», — рассказала Ирина Шилкина, начальник Управления туризма столичного Комитета по туризму.

Произведения, представленные на выставке, прошли открытый кураторский отбор в рамках образовательной программы по медиаискусству на креативной платформе «Простор», а после были доработаны авторами под руководством экспертов проекта. Среди финалистов, чьи работы представлены на выставке, Екатерина Богатова (Kazas) («Ночное движение»), Сергей Толмачев («Дефрагментация»), Олеся Чернявская («Цифровой лес»), Антон Григорьев («Ничего не понятно, но очень красиво»), Никита Колбовский («Фрактальные абстракции»), Андрей Горлачев («Ката шума») и Даниил Зуев («Искусство, порожденное сердцем»).

Показ работ молодых медиахудожников проходит дважды в день: с 22:00 до 22:30 и с 23:00 до 23:30. Только с наступлением сумерек можно в полной мере оценить замысел авторов и сделать яркие фотографии.

Медиафасад туристско-информационного центра Москвы в парке «Зарядье» не в первый раз становится местом показа произведений цифрового искусства. В марте 2023 года Мостуризм и платформа цифрового искусства Masters Digital провели художественную акцию «Бесконечное настоящее». В течение двух месяцев на куполе инфоцентра воспроизводилась цифровая графика в виде монументальных часов. Она создавалась в режиме реального времени с помощью технологии генеративной графики.

Открытая креативная платформа «Простор» объединяет творческих людей в сфере дизайна, музыки, графики, музыкальных видео и цифрового искусства. Ее участники учатся у лучших экспертов в своих направлениях и вместе с ними реализуют смелые креативные проекты.

