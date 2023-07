Участок бывшей промзоны «Магистральные улицы» реорганизуют по программе комплексного развития территорий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Участок бывшей промзоны в Хорошевском районе столицы площадью 1,6 гектара реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Соответствующий проект решения опубликован на сайте Правительства Москвы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Территорию бывшей промзоны “Магистральные улицы” площадью 1,6 гектара, расположенную вдоль Хорошевского шоссе, ждет редевелопмент. Реализацией проекта смогут заняться правообладатели, назначенный городом оператор или инвестор, который может быть определен по результатам торгов. Инвестиции в развитие площадки оцениваются в 6,6 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект — в 154 миллиона рублей. Благодаря реорганизации площадки на севере Москвы появится свыше 400 новых рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Участок находится в шаговой доступности от станций «Хорошевская» и «Полежаевская» Московского метрополитена и станции Хорошево Московского центрального кольца.

«Вместо стоянки и неэффективно используемых объектов в Хорошевском районе планируется построить 41,2 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая гостиницу не менее чем на 540 номеров. Также на участке могут появиться офисные центры, отделения банков, кафе и магазины», — уточнил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать более 570 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит восемь триллионов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — более одного триллиона рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

