Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Студенты третьего курса строительного факультета СПбГАСУ прошли недельную производственную практику в музее-заповеднике «Кижи». За это время они провели обмер и составили чертежи основных узлов амбара и двух усадебных крылец.

В рамках практики начальник отдела изучения и музейной презентации фольклорного наследия Наталья Михайлова, заведующий сектором традиционного хозяйства Олег Скобелев и ведущий специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия и целостности историко-архитектурного комплекса музея «Кижи» Александр Любимцев провели для студентов занятия «Молодёжная беседа в Заонежье», «Былины и сказки Обонежья», «Традиционные плотницкие инструменты», «Реставрация церкви Преображения Господня». Студенты также побывали на мастер-классах по изготовлению оберега «Птица-радость», крестьянского пояса, по кузнечному ремеслу и рисованию акварелью.

В рамках летнего университета по методике погружения в культуру они посетили экскурсии «Шедевры острова Кижи», «Секреты северных плотников», «В доме карельского крестьянина Яковлева», «Из заонежской деревни в пудожскую», «Потаённые Кижи», «Реставрация церкви Преображения Господня», «Легенды Нарьиной горы», «Заонежская деревня Васильево».

Руководитель практики, заместитель декана строительного факультета СПбГАСУ по профориентационной работе Стефания Миронова подчеркнула, что «Кижи» были выбраны неслучайно: здесь студенты могут заняться не только непосредственно закреплением теории практикой, но и ближе познакомиться с традиционными культурой и зодчеством.

Студенты – участники практики отмечают, что получили ценный опыт и незабываемые эмоции, благодарны сотрудникам музея за тёплый приём и обязательно хотели бы приехать сюда снова.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI