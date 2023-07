Студентка ЭФ НГУ стала победительницей всероссийского конкурса «Дипломник года»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – Студентка Экономического факультета Новосибирского государственного университетаАнна Прозорова представила на всероссийский конкурс «Дипломник года» свою дипломную работу «Точка сборки и опоры: векторы трансформации музеев современного искусства». Этот конкурс проводится Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и направлен на поддержку молодых социологов и представителей смежных отраслей научного знания, использующих в своей исследовательской деятельности социологические данные. Специалисты ВЦИОМ высоко оценили исследование Анны и присудили ей первое место среди магистрантов, а также девушка получила возможность пройти стажировку во ВЦИОМ и денежную премию в размере 25 000 рублей. Научный руководитель – Ксения Калашникова, старший преподаватель кафедры общей социологии ЭФ НГУ – получила премию им. В. Петухова в размере 15 000 рублей.

— Я изучила изменения условий, с которыми столкнулись музеи современного искусства, начиная с 2020 года. Я заметила, что некоторые такие перемены получили устойчивый характер и повлияли на работу этих учреждений культуры. Именно их я и рассматривала, как векторы трансформации музеев. В финальной части своей работы я выделила постоянные характеристики, за счет которых пространство этих учреждений культуры сохраняет свою стабильность. Полученные знания помогут прогнозировать успешность и устойчивость работы музеев современного искусства, а собранные мною данные о предпочтениях зрительской аудитории помогут скорректировать политику их деятельности, — пояснила Анна Прозорова.

Разработкой этой темы Анна занялась еще на 3 курсе. Тогда она со своим научным руководителем Ксенией Калашниковой писала курсовую работу о территориальных особенностях размещения музеев современного искусства в городе. Помогли девушке разобраться в особенностях современного искусства и близкие подруги, которые осваивают специальность дизайнера. В итоге Анна всерьез увлеклась этой темой и осознала ее актуальность.

— О конкурсе «Дипломник года», который проводится ВЦИОМ в поддержку молодых социологов и представителей смежных отраслей научного знания, использующих в своей исследовательской деятельности социологические данные, я узнала с первого дня учебы в НГУ, как и все мои одногруппники. О нем знает каждый социолог – это же наш профессиональный конкурс! И мы серьезно готовились. А как только пришло время, отправили для участия в нем свои дипломные работы, — рассказала студентка.

Победа в конкурсе стала для Анны приятной неожиданностью. Девушка признается, что еще не до конца поверила, что ее дипломная работа была признана лучшей.

— Моя работа довольно сложна с точки зрения теории. Я не раз сталкивалась с тем, что люди просто не понимали меня. Помню, как после предзащиты мне казалось, что я все сделала не так. Потом, на защите, после чтения рецензии, мне аплодировала вся кафедра и одногруппники. Итоги ВЦИОМа показались вообще чем-то невероятным – ко мне подходили знакомые и незнакомые люди и поздравляли с победой. В тот момент я была очень рада, что смогла отстоять важность и уникальность моего исследования, — делится своими переживаниями Анна.

Сейчас она вместе с Ксенией Калашниковой пишет научную статью по мотивам своей дипломной работы. Она уверена, что ее данные будут полезны для музейных работников, пропагандирующих современное искусство, и помогут музеям ориентироваться на предпочтения зрительской аудитории. Воспользуется ли одним из призов – стажировкой в ВЦИОМ, – Анна пока не решила, она планирует продолжить обучение в магистратуре и переехать в Москву.

