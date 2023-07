СПбПУ присоединился к Альянсу RISC-V

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого принят в Ассоциацию независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе системы команд RISC-V (Альянса RISC-V).

Альянс RISC-V является объединением независимых разработчиков вычислительной техники и программного обеспечения на основе архитектуры RISC-V. Альянс основан на добровольном членстве, создан для развития и популяризации архитектуры RISC-V в нашей стране, представления и защиты общих интересов участников.

«Сотрудничество с индустриальными партнёрами — один из приоритетов как учебной, так и научной деятельности СПбПУ, — говорит директор высшей школы электроники и микросистемной техники Института электроники и телекоммуникаций Вера Лобода. — Решение проблемы импортозамещения и локализации производства отечественных высокотехнологичных продуктов предполагает тесное взаимодействие университетов и промышленных предприятий. С этой точки зрения, вступление СПбПУ в Альянс RISC-V является знаковым событием. Использование архитектуры RISC-V позволяет разумно сочетать аппаратные и программные возможности отечественных разработчиков процессорных систем, систем цифровой обработки сигналов и, следовательно, повышать конкурентоспособность российских производителей».

Открытая и свободная система команд (архитектура) RISC-V сейчас очень популярна, так как предоставляет всем желающим возможность использования стандартов архитектурных описаний бесплатно, в том числе для коммерческого применения. Многие компании разрабатывают микроконтроллерные и процессорные ядра с использованием системы команд RISC-V; среди них есть и отечественные — компании Syntacore и Cloudbear.

«Надеемся, что наше сотрудничество и совместная работа в рамках Альянса RISC-V помогут в достижении важных и амбициозных целей по подготовке нового поколения высококвалифицированных специалистов, которые смогут сочетать в работе исследовательскую, проектную и предпринимательскую деятельность, — прокомментировала директор Альянса RISC-V Анна Серебряникова. — Совместные исследовательские и образовательные проекты университетов с передовой индустрией и ведущими сообществами, использование и развитие передовых технологий международного уровня является гарантией востребованности выпускников и неотъемлемой частью развития современной технологической экосистемы».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI