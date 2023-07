Сотрудники ГУУ прошли «Обучение служением» в Пятигорске

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 4 по 7 июля 2023 года 182 представителя 100 российских вузов и 1 колледжа прошли первую программу повышения квалификации «Внедрение методики «Обучение служением». В их числе были и сотрудники Государственного университета управления: заместитель начальника управления молодежной политики и воспитательной работы Александра Кобылянская и помощник проректора по молодежной политике и воспитательной работе Марина Котенко.

Команды первых пилотных вузов с 4 по 7 июля прошли целевое обучение в Центре знаний «Машук», познакомились с особенностями образовательной технологии и подготовки к внедрению модуля в работу вузов. Программа повышения квалификации включала базовые знания о специфике педагогического подхода в рамках «Обучения служением», знакомство с особенностями этапов жизни общественно значимых проектов, их развития и сопровождения.

Участие в программе сотрудников ГУУ позволило включить наш университет в список из 100 пилотных вузов, где с 1 сентября 2023 года по поручению Министерства науки и высшего образования России будет внедряться новая методика. Соответствующая документация уже готовится к отправке в Ассоциацию волонтерских центров.

В открытой дискуссии «Обучение служением как способ формирования гражданской идентичности студентов в России», состоявшейся в рамках программы, приняли участие заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации, Ольга Петрова, председатель Совета Ассоциации волонтерских центров и руководитель платформы ДОБРО.РФ, выпускник ГУУ Артем Метелев, проректор Высшей школы экономики Дмитрий Земцов.

«С 1 сентября 2023 модуль «Обучение служением» уже включается в образовательные программы вузов, — подтвердила Ольга Петрова. — Минобрнауки России активно сотрудничает с Ассоциацией волонтёрских центров, НИУ ВШЭ, Росмолодёжью. Наша задача — предложить форматы внедрения, которые бы гармонично вписались в образовательные программы. Есть университеты, в которых данный модуль уже интегрирован. Запрос на служение четко выражен у большого числа студентов, это мы видим по участию в движении #МыВместе, в работе Добро.Центров, в деятельности патриотических клубов #ЯГоржусь, в волонтерских мероприятиях. Три дня программы позволили выработать форматы реализации модуля, которые мы будем использовать в новом учебном году».

«Участники нашей программы — та самая «ядерная группа», которую закон диффузии инноваций относит к инноваторам и ранним последователям, — сказал Артем Метелев. — За ними в следующем году присоединится раннее большинство, а уже потом — все остальные. Постепенно, но последовательно мы создадим условия, когда каждый молодой человек сможет увидеть результат и свою пользу для страны, еще будучи студентом. «Обучение служением» — это не про волонтерство. В отличие от него, методика предполагает обязательную сшивку с учебным планом студента и профессиональную направленность. Миллионы студентов по всему миру сегодня решают общественно-значимые задачи еще на этапе своего обучения: изучают как справиться с малярией, запускают технологические инициативы, разрабатывают мобильные приложения. В России накоплен большой опыт проектного обучения с социальным эффектом и наша задача его масштабировать, сделав нормой для всей высшей школы, а затем и для колледжей».

Программа была организована Ассоциацией волонтерских центров совместно с НИУ «Высшая школа экономики» в Центре знаний «Машук» (г. Пятигорск) — совместном проекте Российского общества «Знание» и Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

«Обучение служением» — это методика обучения, которая сочетает изучение академических дисциплин с формированием навыков общественно полезной работы, обеспечивает интеграцию обучения и социальной практики, позволяет студентам применять свои профессиональные и развивать надпрофессиональные навыки в работе с социальным заказом НКО, органов власти и локальных сообществ, получать практический опыт и приносить пользу обществу. «Обучение служением» — разновидность проектного подхода в образовании, благодаря которому учащиеся вовлечены в развитие социальных и экологических проектов и решение конкретных задач помощи людям.

В течение последних трех лет методика тестировалась в ряде российских вузов. В 2022 году на Государственном совете по молодёжной политике Президент России Владимир Путин отдельно отметил необходимость создавать условия, при которых студенты наряду с учёбой проходили бы практику в волонтёрских центрах, благотворительных фондах и НКО, чтобы приобрести опыт гражданской ответственности и солидарности. В рамках поручения Президента Министерством науки и высшего образования Российской Федерации совместно с Ассоциацией волонтерских центров и НИУ ВШЭ был разработан курс (модуль) «Обучение служением». С 1 сентября 2023 года в образовательные программы 100 пилотных вузов будут включены специальные учебные часы, и студенты разных специальностей посвятят это учебное время общественным проектам. Их служение может быть зачтено как курсовая или дипломная работа.

В ближайшее время будет объявлено о возможности открытого присоединения к программе внедрения курса «Обучение служением» для всех потенциальных социальных партнеров.

