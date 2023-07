Скульптуры, фонтаны и сказочные панно: как реставрируют и восстанавливают памятники архитектуры

Source: MIL-OSI Russian Language News

Москва — один из мировых лидеров по темпам и качеству реставрации памятников истории и культуры. Такие объекты встречаются и при реализации проектов комплексного благоустройства территорий. Специалисты уделяют им особое внимание, сохраняя их исторический облик и культурную ценность.

«Олень», «Камыши» и «Музы»

В этом году проходят работы в парке имени 40-летия ВЛКСМ. Он является частью объекта культурного наследия регионального значения «Парк Дворца творчества детей и юношества и парк 40-летия ВЛКСМ», поэтому при разработке концепции учитывался особый охранный статус территории.

Во время работ специалисты максимально сохранят исторический облик и планировочную композицию парка. Они будут опираться на архивные исторические материалы, чертежи и фотографии. При этом здесь создадут современную инфраструктуру, соответствующую сегодняшним требованиям жителей мегаполиса.

С советских времен в парке сохранилось богатое оформление: скульптуры «Трубач», «Козерог» и «Голуби», а на «Аллее пионеров» — композиция «Дети разных народов», состоящая из четырех фигур. Скульптура «Олень» на территории парка уцелела всего на одну треть.

В одной из двух чаш фонтанного комплекса сохранилось изваяние «Бегущая по волнам», а в чаше напротив воссоздадут утраченное — «Камыши». Кроме того, в парковой зоне есть круглый фонтан, в центре которого размещена скульптурная композиция «Музы». Автор фонтанов — скульптор Вячеслав Клыков.

Ремонт и реставрацию скульптурных композиций проведут совместно со специалистами Мосгорнаследия. Работы по восстановлению трех исторических фонтанов уже начались, специалисты приводят в порядок их облицовку и скульптуры. Фонтаны оснастят современным оборудованием.

Уточнить детали первозданного облика изваяний помогла мастерская, в которой работают ученики, продолжающие традиции династии скульпторов Клыковых.

Сергей Собянин: Парк имени 40-летия ВЛКСМ станет комфортнее и сохранит исторический облик после благоустройства

Шедевр из керамики на ВДНХ

В этом году впервые за 40 лет заработал керамический фонтан на благоустроенной территории у отреставрированного павильона № 30 «Микробиологическая промышленность» на ВДНХ. Он расположен справа от павильона. Фонтан, выполненный по проекту архитектора В.М. Таушканова и инженера Н.В. Орехова, был открыт в начале 1950-х годов, но проработал недолго. Реставрировать его начали только в 2018 году после начала работ в павильоне. Керамическая облицовка фонтана была сильно повреждена, а его верхняя чаша в виде цветка подсолнуха утрачена. К началу реставрации фонтан пребывал в руинированном состоянии.

Сегодня внешний вид фонтана напоминает яркий букет. Верхняя чаша выполнена в виде большого желтого подсолнечника. Постаменты нижней и средней чаш обрамляют изображения цветов и листьев.

Сооружение восстанавливали по крупицам: почти все керамические детали заново отливали в мастерской по сохранившимся фрагментам и архивным материалам. Керамика фонтана уникальна даже для ВДНХ, несмотря на то, что в убранстве многих павильонов используется подобный декор. Крупномасштабные керамические детали выполнены в технике восстановительного обжига — это очень сложный и непредсказуемый процесс, которым владеют немногие керамисты.

Кроме того, для работы фонтана специалисты проложили новые инженерные коммуникации и заменили оборудование. Сооружение снабжено 17 форсунками, восемь нижних и одну центральную украшают початки из керамических маковых листьев.

Краски из стекла, выдувание люстр и фонтан из керамики: секреты московских реставраторов

Сказочные панно, фонари и планетарий

Бывают случаи, когда главным акцентом являются сами здания. В них проводится ремонт или реставрационные работы, а благоустройство территории — завершающий этап создания единого ансамбля. Один из таких примеров — Московский дворец пионеров. В этом году там проходят работы по сохранению и восстановлению пяти корпусов и благоустройство прилегающей территории.

Московский дворец пионеров — памятник советского модернизма и выявленный объект культурного наследия. Во время работ строениям максимально вернут исторический облик и архитектурно-художественное оформление прошлого века. Исторические элементы, оставшиеся на территории от идеи авторов, сохранят и отремонтируют там, где это необходимо.

Важную роль в образе дворца играет монументально-декоративное искусство. Снаружи декоративным панно «Музыка» украшена стена концертного зала, над входом в главный корпус разместилась мозаика «Юные ленинцы», а парковые фасады кружковых корпусов украшены триптихом «Вода», «Земля» и «Небо».

Сейчас ведется реставрация панно «Юные ленинцы», которое находится под портиком главного входа в здание. Оно сделано советским художником Евгением Алабиным и занимает центральное место в комплексе монументальных работ дворца. Это сложная многофигурная композиция, выполненная в смешанной технике: смальта и поливная керамика сочетаются с рельефными изображениями из белого цемента.

Панно имеет общий оранжево-красный тон с небольшим дополнением синего цвета. Это помогает воспринимать композицию с дальних точек и создает красивое сочетание с зеленым ковром площади Парадов. До начала работ оно находилось в хорошем, но не идеальном состоянии. Местами есть утраченные детали, на отдельных стеклянных элементах наблюдались сколы и трещины, а швам между ними необходим ремонт. Во время работ по реставрации этому декоративному живописному произведению вернут первозданный вид.

Для начала специалисты отмыли панно от многолетних грязевых отложений. Со всех мест (ямок), где утрачены элементы, сняли шаблоны, фиксирующие их конфигурацию и размер. Их воссоздадут на основе сохранившихся аналогичных фрагментов и вернут на прежние места. Специальными смывочными составами и вручную очистят имеющиеся стеклянные фрагменты панно от частичного закрашивания, которое произошло при эксплуатационном ремонте швов между ними. Их тоже приведут в порядок. Кроме того, докомпануют и уберут имеющиеся сколы и трещинки на стеклянных элементах. Для очистки штукатурных слоев используют специальную смывку.

В фойе пионерского театра завершена реставрация сграффито «Любимые литературные герои». Среди изображенных на стене персонажей можно легко узнать Дон Кихота и Санчо Панса, Буратино и Гулливера. Интересны также фрагменты на темы русских сказок, изображение волшебного города над входом в зрительный зал, Чиполлино и его спутников. Панно было расчищено от поздних красочных наслоений до исторического слоя. На сграффито заделали трещины, дополнили основание в местах утрат, воссоздали утраченные фрагменты, укрепили краску и штукатурку специальными реставрационными составами, выровняли тон, а сейчас заканчивают покрывать его защитным слоем лака.

Кроме того, на завершающем этапе находится реставрация панно «Музыка», которое украшает вход в концертный зал. С помощью щеток и кистей барельеф расчистили от накопившейся пыли, затем промыли мыльным раствором, а после удалили оставшиеся загрязнения специальными реставрационными смывками. Специалисты обработали барельеф защитными составами, которые предотвратят развитие внутри него микроорганизмов, убрали все сколы, трещины и восполнили утраты. На панно уже нанесли финишный слой шпаклевки, осталось только покрасить его.

Не менее интересными работами будут восстановление зенитных фонарей и реставрация планетария. Три зенитных фонаря, или световых купола, расположены над зимним садом в первом корпусе. Они необходимы для того, чтобы наполнять пространство естественным светом для роста растений. Изначальные зенитные фонари были утрачены. Те, что есть сейчас, — результат ремонта 1980-х годов. По историческим материалам специалисты воссоздадут светопроницаемые конструкции, сохранив размеры и характер расстекловки.

В этом же корпусе располагается планетарий. Это образовательное пространство, состоящее из двух помещений — фойе и звездного зала. Здесь проведут демонтаж старого оборудования и облицовки, укрепят конструкцию купола и сделают его гидроизоляцию, подведут к помещению новые инженерные системы, выполнят отделку. По окончании работ планетарий будет готов для оснащения современным оборудованием.

Дворец пионеров на Воробьевых горах отремонтирован на 40 процентов

Лепной декор, камины и оранжерея

Продолжаются работы по реставрации усадьбы Покровское-Стрешнево. Они начались в прошлом году вместе с реабилитацией территории парка «Покровское-Стрешнево», расположенной между Волоколамским и Ленинградским шоссе. Сам парк уже открыт для посетителей.

В прошлом году специалисты завершили работы по реставрации фасадов, в этом году восстанавливают внутреннее убранство. Интерьеры центрального объема главного дома были богато украшены лепниной: розетками, карнизами, фризами и различными элементами на капителях колонн. Все это находилось в неудовлетворительном состоянии. Специалисты уже воссоздали утраченные потолочные розетки различного диаметра и рисунка. Для этого они изготовили формы и отлили множество деталей декора, которые после просушки вернули на прежние места. Кроме того, мастера обработали их антигрибковыми и укрепляющими составами, а в некоторых помещениях полностью отреставрировали лепной декор.

Сейчас ведутся подготовительные работы для воссоздания живописи в помещении Голубой гостиной (Помпейской). Для этого были разработаны концепции-схемы на основании изучения архивов, литературы и несистематизированного графического материала. Эскизы представляют собой сюжетные многофигурные композиции с элементами сложного геральдического орнамента. Специалисты подготовили кальку в натуральную величину для переноса фрагментов на поверхность стен.

Также ведется восстановление четырех каминов, которые сохранились в Голубой гостиной и Белом зале. Их уже расчистили от лакокрасочного слоя, удалили некачественные домазки и вставки из неподходящих материалов, провели обработку антигрибковыми и укрепляющими составами. Сейчас производится расшивка трещин на облицовочных плитках и швов между ними для последующего восполнения раствором. Дополнительно специалисты восстановят печную фурнитуру, но работать камины не будут.

Кроме того, восстанавливают оранжерею. Это единственное сооружение, сохранившееся с XVIII — начала XIX века, ранее их в парке было шесть. Оранжерея является частью ансамбля усадьбы Покровское-Стрешнево, она находилась в полуразрушенном и аварийном состоянии. Специалисты уже отреставрировали кирпичную кладку фасадов. Завершается монтаж карнизов по периметру здания и облицовка центрального крыльца белым камнем, ведется сборка купола. Стены оштукатурены снаружи и началась их покраска.

Ведутся работы по восстановлению ограды с парадным въездом, двумя наугольными башенками и двухъярусной западной башней, сохранившимися с конца XIX века. Специалисты уже перебрали декоративные элементы, обрамляющие верхнюю часть въезда входной группы. Сейчас приводят в порядок кладку ограды и докомпановывают кирпич с утратами и сколами, обрабатывают его биоцидным и камнеукрепляющим составами.

В возрождении планировочной структуры регулярного сада помогают фотографии 1930-х годов и военно-топографическая съемка 1838 года. В партере французского парка уже восстановлена главная аллея с кругом посередине. Параллельно и перпендикулярно ей проложены прямые второстепенные аллеи. Посетители усадьбы смогут прогуливаться по брусчатке в историческом стиле.

На аллеях вновь высадили липы, которые украшали их раньше, а также кустарники и многолетники. Их названия подсказали записи в дневнике последней владелицы имения Евгении Шаховской. Сейчас прокладываются второстепенные аллеи, ведущие к зданию оранжереи, — их выполнят из пошаговой плитки. Вдоль пешеходных маршрутов появились опоры освещения в историческом стиле.

Усадьбу Покровское-Стрешнево отреставрируют — Сергей Собянин

