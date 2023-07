Сергей Собянин: Строительство второй очереди технопарка «Зеленоград» планируем завершить до конца года

Source: MIL-OSI Russian Language News

К концу года планируется завершить строительство второй очереди технопарка в Зеленограде по адресу: Сосновая аллея, владение 6. Для этого Правительство Москвы выделяет дополнительные средства, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Сейчас возводим три лабораторных и три производственных корпуса, где будет не меньше 668 рабочих мест. На площадке уже есть шесть производственных и научно-лабораторных корпусов. Здесь работает 30 высокотехнологичных компаний. Они занимаются научными исследованиями, производством микроэлектроники, оптики и медицинских изделий. На данный момент общий объем инвестиций в развитие технопарка равен 1,9 миллиарда рублей», — написал Мэр Москвы.

Технопарк «Зеленоград» — подведомственная организация Правительства Москвы. Площадь первой очереди технопарка, в которую входит шесть производственных и научно-лабораторных корпусов, составляет 25 тысяч квадратных метров.

Ключевые резиденты — АО «Научно-производственная фирма “Биосс”» (производитель ультразвукового диагностического оборудования), ООО «Научно-технический центр “Актор”» (разработчик источников питания переменного и постоянного тока), АО «Радиус Автоматика» (проводит полный цикл работ от научных изысканий до серийного производства всего комплекса оборудования релейной защиты и автоматики для сетей от 0,4 киловатта до 220 киловатт, а также средств испытания и диагностики оборудования и линий электропередачи), ООО «Научно-производственная компания “Оптолинк”» (производитель высокоточных волоконно-оптических гироскопов).

В 2020 году начали строительство второй очереди технопарка «Зеленоград». На земельном участке площадью 2,7 гектара возводят три лабораторных и три производственных корпуса общей площадью более 22 тысяч квадратных метров. В них создадут не менее 668 рабочих мест. Завершить работы планируется до конца 2023 года.

Подать заявку на размещение производства или лаборатории в технопарке можно на сайте Московского инновационного кластера.

Строящемуся в Зеленограде технопарку присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта

