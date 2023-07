Сергей Собянин передал Росгвардии 100 автомобилей «Москвич»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Мэр Москвы Сергей Собянин и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов посетили базу Росгвардии — городок ОМОН в Строгине (улица Твардовского, дом 2). В ходе визита Сергей Собянин передал сотрудникам Росгвардии 100 автомобилей «Москвич-3».

«Росгвардия является одним из самых ключевых звеньев по обеспечению безопасности столицы. Как для защиты от внешних врагов, так и для наведения внутреннего правопорядка, защиты объектов социальной сферы, детских садов, школ, больниц, органов государственной власти. От работы Росгвардии во многом зависит безопасность москвичей, развитие нашего города. Поэтому мы всегда с большим удовольствием оказывали и будем оказывать содействие материально-техническому обеспечению Росгвардии, социальной поддержке ее воинов. Спасибо за совместную работу, всего вам доброго», — сказал Мэр Москвы.

Современные автомобили «Москвич» обеспечат эффективную работу мобильных групп реагирования Главного управления Росгвардии по городу Москве. На выбор автомобилей повлияла их надежность и гарантированная возможность дальнейшего пополнения автопарка ведомства в объемах, которые может обеспечить только московский автомобильный завод. Также завод «Москвич» сможет своевременно и качественно обслуживать технику.

«Порядка 200 тысяч различных категорий объектов находится под охраной, 450 экипажей круглосуточно патрулируют улицы города, пресекая преступления и административные правонарушения. Их мобильность имеет огромное значение и играет немаловажную роль в борьбе с преступностью. Обновленный автопарк позволит значительно сократить время прибытия наших нарядов к охраняемым объектам при отработке сигнала тревоги», — отметил начальник Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по городу Москве Игорь Ерошенко.

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов подчеркнул, что автомобили марки «Москвич» позволят качественно повысить надежную охрану внутренних объектов города и безопасность жителей и гостей столицы.

«Благодаря усилиям Правительства Москвы на протяжении многих лет качественно решаются вопросы инфраструктуры войск, укрепляется материальная база наших подразделений и повышается уровень социальной защищенности личного состава. И очередным вкладом в региональную безопасность станет передача служебных автомобилей отечественной марки “Москвич”, чье производство возрождено решением руководства столицы. Эти современные транспортные средства станут достойным подарком службе вневедомственной охраны, которая в прошлом году отметила свой 70-летний юбилей», — добавил Виктор Золотов.

Автомобиль «Москвич-3» отличают геометричные линии кузова и современная светодиодная оптика с узнаваемыми рисунками дневных ходовых и габаритных огней.

Это компактный кроссовер длиной 4,41 метра, шириной 1,8 метра и высотой 1,66 метра с колесной базой 2,62 метра, просторным салоном с эргономичными сиденьями. Модель оборудована бензиновым турбомотором (1,5 литра, 150 лошадиных сил, 210 ньютон-метров) в паре с автоматической трансмиссией CVT (вариатором) или шестиступенчатой механической коробкой передач.

Автомобиль оснащен цифровой приборной панелью с дисплеем диагональю 10,25 дюйма и мультимедийной системой с сенсорным экраном такого же размера. В нем есть возможность подключения к смартфонам по протоколам Apple CarPlay и Android Auto. У «Москвича-3» также есть камеры кругового обзора и электрический люк.

Продажи автомобилей «Москвич» начались в марте 2023 году. Сегодня их можно купить в 25 городах России, где работает 55 дилерских центров. В том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Кемерове, Краснодаре, Красноярске, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Симферополе, Сочи, Ставрополе, Тюмени, Уфе и Челябинске. В этом году дилерские центры должны открыться еще в 31 городе.

Возрождение автозавода «Москвич»

В марте 2022 года французская компания «Рено» объявила о том, что закрывает московское производство и покидает российский рынок. На заводе не осталось старых технологий, конструкторской документации и комплектующих, а трудовому коллективу нужно было выплатить долги по зарплате за 2021 год — 691 миллион рублей. Правительство Москвы сделало это, как только стало собственником «Москвича».

На протяжении многих лет группа «Рено» не работала с российскими поставщиками автокомпонентов, использовала иностранные запчасти и комплектующие. Поэтому производство автомобилей на «Москвиче» пришлось начинать фактически с нуля. Сразу выпускать полностью российские автомобили сегодня невозможно: сперва потребуется разработать собственную современную универсальную платформу и создать производство ключевых отечественных автокомпонентов.

Для скорейшего начала работы Правительство Москвы заключило Соглашение о технологическом сотрудничестве с ПАО «КамАЗ» — давним и надежным партнером по реализации проектов в сфере городского транспорта, крупнейшим производителем России в области автомобилестроения. У компании есть успешный опыт антикризисного управления, а также крупноузловой сборки автомобилей с последующим увеличением объемов локализации. Благодаря созданной за последние годы высококлассной конструкторской и инженерной школе КамАЗ остается одним из отечественных лидеров в области разработки и производства коммерческого транспорта, электротранспорта и беспилотной инновационной продукции — это также поможет в работе.

Возрождение автозавода «Москвич» проходит в три этапа со сроком реализации шесть лет. На первом этапе в ноябре — декабре 2022 года автозавод приступил к крупноузловой сборке автомобилей «Москвич-3» и электромобилей с постепенным повышением доли производственных процессов и объема комплектующих и сырья за счет российского рынка. Параллельно ведется разработка собственной универсальной платформы российского электромобиля, а также организация выпуска ключевых автокомпонентов.

На втором этапе в конце 2023 — начале 2024 года параллельно с крупноузловой сборкой начнут мелкоузловую сборку, а уровень локализации вырастет за счет привлечения более широкого пула российских поставщиков автокомпонентов (кузовных деталей, силовых элементов управления, тормозных систем и так далее).

На третьем этапе на заводе начнут производство собственного электромобиля из важнейших российских компонентов на универсальной платформе (батареи, двигатели и редуктор).

Сейчас с конвейера сошло более 11 тысяч автомобилей. До конца 2023 года планируется сделать около 30 тысяч автомобилей, в том числе семь тысяч электромобилей.

Сергей Собянин запустил серийную сборку автомобилей на заводе «Москвич»Сергей Собянин сообщил о старте продаж у дилеров электромобилей «Москвич-3 е» и кроссовера «Москвич-3» с завтрашнего дня

База Росгвардии в Строгине

Строительство базы Росгвардии (городка ОМОН) в Строгине на улице Твардовского завершилось в 2018 году. Это стало крупнейшим инвестиционным проектом в рамках московской программы «Безопасный город». Сегодня это лучшая в России база сил специального назначения, оснащенная всем необходимым для комфортного проживания, тренировок, занятий спортом и отдыха сотрудников. В составе городка построены здания казарм, которые представляют собой современные благоустроенные общежития, общественно-спортивный центр, кинологический центр.

В октябре 2022 года на территории городка ОМОН открыли монумент «Свеча памяти», посвященный сотрудникам Росгвардии, погибшим при исполнении служебного долга. Событие приурочили к 35-й годовщине со дня образования ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии по городу Москве.

Монумент «Свеча памяти» установили в Москве в честь погибших сотрудников Росгвардии

Главное управление Росгвардии по городу Москве — одна из основных силовых структур, обеспечивающих безопасность в столице. ОМОН «Авангард» предназначен для борьбы с вооруженными преступниками и преступными группировками. Датой его основания считается 23 октября 1987 года, когда было принято решение о создании отряда милиции специального назначения ГУВД Мосгорисполкома. С момента образования и по февраль 1998 года московский ОМОН возглавлял генерал-майор милиции Дмитрий Иванов.

В разные годы отряд принимал участие в обеспечении общественного порядка и безопасности, на многочисленных массовых мероприятиях, в том числе 850-летии города Москвы, 300-летии Санкт-Петербурга, тысячелетии Казани. Сотрудники также работали на международных и всероссийских спортивных соревнованиях, на всех общественно-политических акциях в Москве. Кроме того, они были задействованы на зимних Олимпийских играх в 2014 году в Сочи, на Кубке конфедераций в 2017 году и на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Кроме того, ОМОН «Авангард» обеспечивал безопасность во время воссоединения Крыма с Россией, принимал участие в многочисленных специальных операциях по задержанию и уничтожению незаконных бандформирований, в оперативно-разыскных мероприятиях и в освобождении заложников.

За мужество, героизм и высокий профессионализм, проявленные при исполнении служебного долга, более чем две тысячи сотрудников московского ОМОНа удостоены государственных наград Российской Федерации, троим из них присвоено звание Героя России.

Сегодня основными задачами ОМОН «Авангард» остается борьба с вооруженными преступниками и преступными группировками, обеспечение охраны общественного порядка и безопасности при проведении культурно-массовых, зрелищных и спортивных мероприятий, а также оказание содействия иным правоохранительным органам в выполнении задач.

В распоряжении сотрудников отряда — современное оружие и снаряжение, что позволяет им выполнять любую поставленную задачу. Это и огнестрельное оружие, и средства активной защиты, боевая и специальная авто- и бронетехника, средства связи и инженерно-саперное снаряжение.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI