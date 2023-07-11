Рыбинск глазами медальеров (11.07.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
Рыбинск — старинный город на Волге. Красота его природы и архитектурных памятников привлекает тысячи туристов. Первое упоминание о расположенном на берегу Волги поселении Усть-Шексна, которое стало предшественником города, появилось в летописях в 1071 году.
Банк России 11 июля 2023 года выпускает в обращение памятную монету из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей «г. Рыбинск, Ярославская область» серии «Древние города России» (каталожный номер
Монета имеет форму круга диаметром 27,0 мм. Монета комбинированная, состоит из диска и внешнего кольца.
На лицевой и оборотной сторонах монеты по окружности имеется выступающий кант.
Боковая поверхность монеты рифленая с нанесенными надписями «ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторяющимися дважды и разделенными звездочками.
На лицевой стороне монеты на кольце по окружности расположены надписи: в верхней части — «БАНК РОССИИ», в нижней части — «2023». Слева и справа на внешнем кольце расположены ветви лавра и дуба соответственно, элементы изображения которых переходят на диск. В центре диска — число «10» и надпись «РУБЛЕЙ» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «РУБ», наблюдаемых под разными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части диска расположен товарный знак Московского монетного двора.
На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Спасо-Преображенского собора и моста через Волгу; вверху — герб Рыбинска; на кольце по окружности имеются рельефные надписи: вверху — «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ», внизу — «РЫБИНСК».
Тираж монеты — 1,0 млн штук.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.
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